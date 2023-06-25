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  • Träna smartare
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Utgått

True wireless sporthörlurar

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Recensioner
Träna smartare
Spring snabbare. Hoppa högre. De här true wireless-sporthörlurarna har löstagbara öronkrokar för en extra säker passform. Uppiggande ljud ser till att du behåller fokus, och den inbyggda pulsmätaren hjälper dig att träna i takt med din kropp.
Visa alla fördelar

Träna smartare

  • In-ear-passform

  • Pulsmätare

  • Öronkrokar eller vingspetsar

  • UV-rengöring

Flexibel passform. Öronkrokar eller vingspetsar

Flexibel passform. Öronkrokar eller vingspetsar

Flexibla och löstagbara vingspetsar ger en säker passform vid lätt till medelintensiv träning. När du är redo för ett hårdare pass ser de löstagbara öronkrokarna till att hörlurarna sitter säkert på plats. Välj en färg på öronkroken eller vingspetsen som passar din stil.

Lyssna på din kropp. Pulsmätare

Lyssna på din kropp. Pulsmätare

Träna smartare tack vare en pulsmätare som är kompatibel med populära träningsappar och Philips Headphone-appen. Om din valda app har funktioner för liveuppdateringar får du pulsmätvärden upplästa i örat när du tränar. Du vet när du ska köra hårdare och när du ska hålla tillbaka.

Kör hårt och håll dig fräsch. UV-rengöring

Kör hårt och håll dig fräsch. UV-rengöring

Lyft tungt. Spring snabbt. Hur du än gillar att få fart på endorfinerna ger de här hörlurarna dig friheten att svettas rejält! När du är klar lägger du bara öronsnäckorna i laddningsfodralet så tar en UV-rengöringscykel bort upp till 99 % av bakterierna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

13

Recensioner

25/06/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7306BK True wireless sporthörlurar

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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