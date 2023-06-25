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Utgått
TAA7306BK/00
In-ear-passform
Pulsmätare
Öronkrokar eller vingspetsar
UV-rengöring
Flexibla och löstagbara vingspetsar ger en säker passform vid lätt till medelintensiv träning. När du är redo för ett hårdare pass ser de löstagbara öronkrokarna till att hörlurarna sitter säkert på plats. Välj en färg på öronkroken eller vingspetsen som passar din stil.
Träna smartare tack vare en pulsmätare som är kompatibel med populära träningsappar och Philips Headphone-appen. Om din valda app har funktioner för liveuppdateringar får du pulsmätvärden upplästa i örat när du tränar. Du vet när du ska köra hårdare och när du ska hålla tillbaka.
Lyft tungt. Spring snabbt. Hur du än gillar att få fart på endorfinerna ger de här hörlurarna dig friheten att svettas rejält! När du är klar lägger du bara öronsnäckorna i laddningsfodralet så tar en UV-rengöringscykel bort upp till 99 % av bakterierna.
2.5
av 5
13
Recensioner
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7306BK True wireless sporthörlurar
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner