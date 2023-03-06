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Utgått
Högsta ljudkvalitet
Brusreducering Pro
Kristallklara samtal
Tillförlitlig in-ear-passform
Vill du inte behöva tänka på att ladda varje dag? Du får 7 timmars speltid och 21 extra timmar från fodralet. Lägg tillbaka öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 15 minuters laddning en extra timme. Fodralet kan laddas trådlöst eller via USB-C.
Behöver du ta emot ett samtal medan du är ute och springer? Med de här hörlurarna behöver du inte ta skydd mot blåsten. När du sitter i ett samtal kombineras två AI-mikrofoner och en bone conduction-mikrofon för att tydligt överföra ljudet från din röst.
IPX5-klassningen innebär att hörlurarna klarar både lätt regn och en störtskur, så de ger dig aldrig en ursäkt för att ligga kvar i soffan! Hörlurarna bryr sig inte heller om om du svettas på gymmet.
4.6
av 5
70
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
fiacederholm
06/03/2023
Sverige
Del av marknadsföring
De bästa lurarna
Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Nermina
23/02/2023
Sverige
Del av marknadsföring
All tunes sound nice and clear!
The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
karinh8
11/02/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Bra ljud, med och utan omgivningens dito
Jag har nu använt dessa sporthörlurar dagligen i tre veckor och är mycket nöjd. Börjar med de nackdelar jag upptäckt. Öronsnäckorna kommer i tre storlekar men även den minsta är lite stor för mitt ena öra. Bruksanvisningen är ganska begränsad, även den som man kan ladda ner. Med ett par så kapabla hörlurar skulle jag gärna haft mer information för att förstå alla finesser. Så till fördelarna som är många fler. Lätt att komma igång och parkoppla dem med mobil, platta och tv. Väldigt bra ljud, rent och klart. (Fick köpa en ny högtalare hem för att slippa gå med dem även där) Bra app med möjlighet till finiställningar av ljud Effektiv ANC som gör att omgivningen stängs ute vid tex tågresor. Likaså bra med "Awareness mode" i trafiken så att man kan vara uppmärksam på vad som händer runt om en. Lätt att växla mellan dem via touch Telefonsamtal hörs bra och mottagarna säger att det hörs mycket bättre än med mikrofon som hänger och diglar i blåsten. Benledning av samtal är väldigt bra. Fördel att det går att ställa in medhörning av den egna rösten men att man kan slippa. Bra batteritid och fodralet fungerar som batteripack Sammantaget mycket bra lurar om man inte har trånga öron
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.