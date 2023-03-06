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Utgått

True wireless sporthörlurar

TAA7507BK/00

4.6
| (70) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Finjustera ditt träningspass
Från inspirerande spellistor till samtal med din tränare – de här True Wireless-hörlurarna ser till att du håller igång. Få utmärkt ljus och brusreducering samt en passform du kan lita på. De stannar kvar i öronen under både kortare promenader och längre löprundor.
Visa alla fördelar

Finjustera ditt träningspass

  • Högsta ljudkvalitet

  • Brusreducering Pro

  • Kristallklara samtal

  • Tillförlitlig in-ear-passform

Inga problem. Upp till 28 timmars speltid med fodralet

Inga problem. Upp till 28 timmars speltid med fodralet

Vill du inte behöva tänka på att ladda varje dag? Du får 7 timmars speltid och 21 extra timmar från fodralet. Lägg tillbaka öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 15 minuters laddning en extra timme. Fodralet kan laddas trådlöst eller via USB-C.

Kristallklara samtal, även om det blåser

Kristallklara samtal, även om det blåser

Behöver du ta emot ett samtal medan du är ute och springer? Med de här hörlurarna behöver du inte ta skydd mot blåsten. När du sitter i ett samtal kombineras två AI-mikrofoner och en bone conduction-mikrofon för att tydligt överföra ljudet från din röst.

Ge dig ut i världen. IPX5-vattentålig

Ge dig ut i världen. IPX5-vattentålig

IPX5-klassningen innebär att hörlurarna klarar både lätt regn och en störtskur, så de ger dig aldrig en ursäkt för att ligga kvar i soffan! Hörlurarna bryr sig inte heller om om du svettas på gymmet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.6

av 5

70

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

06/03/2023

Sverige

Sverige

De bästa lurarna

Jag har fått förmånen att testa Philips sports headphones 7000 series Wow vilket ljud, vilken bas och tar bort allt ljud utifrån så jag kan fokusera på mina poddar eller musik! Oavsett om jag tränar, sitter hemma eller kör bil!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

23/02/2023

Sverige

Sverige

All tunes sound nice and clear!

The in-ear wireless headphones are really nice, flexible and fitting well. They come in a practical box and it is easy to recharge them. They made it possible to clearly hear the tunes without a sound distortion and they reduce the noise. Earphones are namely desinged to be sport-friendly earphones and enable better quality calls when there are some unwanted surrounding sounds in the background. When I am using them all tunes sound nice and clear. They also take a lot of wind-noise which is important for me while jogging by the sea as it is almost always blowing. I am also happy with the battery capacity so I warmly recommend them!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

11/02/2023

Sverige

Sverige

Bra ljud, med och utan omgivningens dito

Jag har nu använt dessa sporthörlurar dagligen i tre veckor och är mycket nöjd. Börjar med de nackdelar jag upptäckt. Öronsnäckorna kommer i tre storlekar men även den minsta är lite stor för mitt ena öra. Bruksanvisningen är ganska begränsad, även den som man kan ladda ner. Med ett par så kapabla hörlurar skulle jag gärna haft mer information för att förstå alla finesser. Så till fördelarna som är många fler. Lätt att komma igång och parkoppla dem med mobil, platta och tv. Väldigt bra ljud, rent och klart. (Fick köpa en ny högtalare hem för att slippa gå med dem även där) Bra app med möjlighet till finiställningar av ljud Effektiv ANC som gör att omgivningen stängs ute vid tex tågresor. Likaså bra med "Awareness mode" i trafiken så att man kan vara uppmärksam på vad som händer runt om en. Lätt att växla mellan dem via touch Telefonsamtal hörs bra och mottagarna säger att det hörs mycket bättre än med mikrofon som hänger och diglar i blåsten. Benledning av samtal är väldigt bra. Fördel att det går att ställa in medhörning av den egna rösten men att man kan slippa. Bra batteritid och fodralet fungerar som batteripack Sammantaget mycket bra lurar om man inte har trånga öron

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA7507BK True wireless sporthörlurar

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.