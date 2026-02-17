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  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
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  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning
  • Bättre ljud för all din underhållning

Soundbar 2.0

TAB5109/10

3.3

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Bättre ljud för all din underhållning

Oavsett vad du gillar att titta på eller spela så kan du gilla det mer! Den här snygga soundbarhögtalaren med låg profil ger dig tydligare röster och effekter som låter bättre. Sofistikerad ljudteknik skapar en omslutande ljudupplevelse oavsett vad du tittar på.

Visa alla fördelar

Bättre ljud för all din underhållning

  • 2,0-kanaligt

  • Max 120 W, HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Bättre TV-ljud helt enkelt

Bättre TV-ljud helt enkelt

Denna soundbars 2.0-kanaler och omslutande ljudteknik ger nya ljudnivåer för allt du gillar. Fyra EQ-lägen gör att du kan välja en ljudstil som passar det du tittar på, och du kan göra röster tydligare i alla lägen genom att aktivera dialogförbättring.

DTS Virtual:X för omslutande 3D-ljud i alla rum

DTS Virtual:X för omslutande 3D-ljud i alla rum

Kompatibilitet med DTS Virtual:X förvandlar ditt tv-ljud och ger dig en verklig 3D-ljudupplevelse oavsett vad som visas på skärmen! Du behöver inga extra högtalare, och det fungerar i alla rum: aktivera det via soundbar-fjärrkontrollen eller appen Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Bioljud hemma

Dolby Digital Plus. Bioljud hemma

Upplev dramatiken på nära håll när du tittar och spelar. Denna Dolby Digital Plus-kompatibla soundbar ger dig en surroundljudsupplevelse utan att du behöver extra högtalare. Du hör, och känner, skillnaden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2

17/02/2026

France

France

PARFAIT POUR UN SALON!

Très bonne barre de son pour un prix modique! Son clair et détaillé, possibilité de piloter cette barre via une appli sur smartphone. Améliore grandement le son de votre télé! Parfait pour un salon. Le niveau de graves sur un blu-ray est pas mal du tout compte-tenu de l'absence de caisson de graves (mais on gagne en place)

Fördelar

Facilité d'utilisation via le port HDMI eARC - Son clair et détaillé - Appli smartphone

Nackdelar

Rien vu le prix

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB5109 Barre de son 2.0

Date of Use 2026-01-17

30/04/2026

Deutschland

Deutschland

Spitze

Den här recensionen skrevs för TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

Den här recensionen skrevs för TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-03-28

20/07/2026

Deutschland

Deutschland

Haltbarkeit schlecht

Nach 6 Monaten defekt, lässt sich nicht mehr einschalten

Den här recensionen skrevs för TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

Den här recensionen skrevs för TAB5109 Soundbar 2,0

Date of Use 2026-07-20

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