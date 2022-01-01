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Utgått
TAB8805/10
Kraftfullt ljud (som på bio)
Få ut mer av filmkvällen med denna kraftfulla soundbar med trådlös subwoofer. Det uppslukande 3D-ljudet från Dolby Atmos ser till att du hamnar mitt i scenen. Play-Fi-kompatibilitet gör det enkelt att skapa en äkta surroundljudskonfiguration.
Max 400 W. Trådlös subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibel med DTS Play-Fi
Ansluter till röstassistenter
Denna soundbar ger allt du tittar på och varje låt du gillar fylligt ljud på 300 W. 3.1-kanaler fyller alla rum med fängslande ljudspår, mullrande effekter och kristallklar dialog. Den trådlösa subwoofern ger kraft åt varje explosion och varje takt.
Öka dramatiken oavsett vad du tittar på. Denna Dolby Atmos-kompatibla soundbar återger djup och höjd och skapar ett virtuellt tredimensionellt surroundljud som flyter ovanför och runt dig.
Enkel DTS Play-Fi-kompatibilitet gör denna soundbar till stjärnan i din flerrumskonfiguration. Du kan synkronisera DTS Play-Fi-kompatibla högtalare för ljud i flera rum, eller till och med skapa ett äkta surroundljudssystem – allt via Philips Sound-appen eller DTS Play-Fi-appen.
2.8
av 5
21
Recensioner
ansol
01/01/2022
Norge
Verifierad köpare
Produktet er flott
Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen
Fördelar
Flott lyd
Nackdelar
Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(
Den här recensionen skrevs för TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Datum för användning 2020-12-01
Den här recensionen skrevs för TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer
Datum för användning 2020-12-01
Filme
06/11/2023
Danmark
Fed soundbar
Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Datum för användning 2023-10-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer
Datum för användning 2023-10-06
Mikelew
17/12/2021
United Kingdom
Great sound
Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.
Fördelar
Lots of features great sound looks smart sat under tv
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Datum för användning 2020-11-17
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer
Datum för användning 2020-11-17