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Utgått

Soundbar 3.1 med trådlös subwoofer

TAB8805/10

2.8

| (21) Recensioner

Kraftfullt ljud (som på bio)

Få ut mer av filmkvällen med denna kraftfulla soundbar med trådlös subwoofer. Det uppslukande 3D-ljudet från Dolby Atmos ser till att du hamnar mitt i scenen. Play-Fi-kompatibilitet gör det enkelt att skapa en äkta surroundljudskonfiguration.

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Kraftfullt ljud (som på bio)

  • Max 400 W. Trådlös subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibel med DTS Play-Fi

  • Ansluter till röstassistenter

Smart soundbar. Kraftfullt bioljud

Smart soundbar. Kraftfullt bioljud

Denna soundbar ger allt du tittar på och varje låt du gillar fylligt ljud på 300 W. 3.1-kanaler fyller alla rum med fängslande ljudspår, mullrande effekter och kristallklar dialog. Den trådlösa subwoofern ger kraft åt varje explosion och varje takt.

Dolby Atmos. Öka spänningen

Dolby Atmos. Öka spänningen

Öka dramatiken oavsett vad du tittar på. Denna Dolby Atmos-kompatibla soundbar återger djup och höjd och skapar ett virtuellt tredimensionellt surroundljud som flyter ovanför och runt dig.

DTS Play-Fi. Från ljud i flera rum till surroundljud

DTS Play-Fi. Från ljud i flera rum till surroundljud

Enkel DTS Play-Fi-kompatibilitet gör denna soundbar till stjärnan i din flerrumskonfiguration. Du kan synkronisera DTS Play-Fi-kompatibla högtalare för ljud i flera rum, eller till och med skapa ett äkta surroundljudssystem – allt via Philips Sound-appen eller DTS Play-Fi-appen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

21

Recensioner

4

01/01/2022

Norge

Norge

Verifierad köpare

Produktet er flott

Jeg kjøpte produktet sammen med en en ny Phillips tv. Fungerer flott sammen

Fördelar

Flott lyd

Nackdelar

Du får ikke kjøpt ny controll dersom du har en valp som har spist istykker den ;(

Den här recensionen skrevs för TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Datum för användning 2020-12-01

Den här recensionen skrevs för TAB8805 Lydplanke 3.1 med trådløs subwoofer

Datum för användning 2020-12-01

06/11/2023

Danmark

Danmark

Fed soundbar

Har lige købt denne soundbar, den er over al forventning. Den understøtter alt hvad man har brug for idag

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Datum för användning 2023-10-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 med trådløs subwoofer

Datum för användning 2023-10-06

17/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great sound

Easy to set up sound and bass are great I have added 2 play fi speakers for even more emersive sound very happy with this soundbar.

Fördelar

Lots of features great sound looks smart sat under tv

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Datum för användning 2020-11-17

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAB8805 Soundbar 3.1 with wireless subwoofer

Datum för användning 2020-11-17

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