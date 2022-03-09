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Utgått

Trådlösa hörlurar med brusreducering

TABH305BK/00

4.3

| (3) Recensioner

Fyllig och kraftfull bas. Inga distraktioner.

Lyssna på musik med fylligt och kraftfullt basljud. Stäng ute störande ljud tack vare aktiv brusreducering (ANC). De här trådlösa on-ear-hörlurarna handlar helt och hållet om musiken du älskar. En enda laddning ger upp till 15 timmars speltid, även med ANC aktiverat.

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Fyllig och kraftfull bas. Inga distraktioner.

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Helt hopvikbara

15 timmars speltid med aktiv brusreducering (ANC) på

Aktiv brusreducering (ANC) ser till att tågets mullrande inte stör musiken. Vill du ha det tyst? Det enda du behöver göra är att aktivera ANC utan någon musik som spelas upp. Du får upp till 15 timmars speltid med ANC på, och 18 timmars speltid med ANC av. Laddningstiden är bara 2 timmar via USB.

Fyllig bas. 32 mm akustiska neodymelement

Ta dansgolvet med dig. 32 mm akustiska neodymelement ser till att ljudet förblir klart och basen fyllig.

Den väger bara 145,5 g. Känn dig lätt. Lyssna tungt

De här trådlösa on-ear-hörlurarna väger endast 145,5 gram och gör att du enkelt kan ta med dig fyllig bas. Huvudbandet kan enkelt justeras och är så lätt att du knappt känner det. Öronkuddarna är mjuka och kan vinklas tills de känns precis rätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3

Recensioner

4
2
1

09/03/2022

France

France

Verifierad köpare

C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie

Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.

Fördelar

Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.

Nackdelar

Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Datum för användning 2021-02-09

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil

Datum för användning 2021-02-09

08/04/2020

España

España

encantado

había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.

Fördelar

relación calidad precio

Nackdelar

autonomía un poco corta

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Datum för användning 2019-03-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido

Datum för användning 2019-03-08

23/08/2020

Nederland

Nederland

Geluid super maar connectivity niet

Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon

Fördelar

geluid

Nackdelar

connectivity

Den här recensionen skrevs för TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Datum för användning 2019-07-23

Den här recensionen skrevs för TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking

Datum för användning 2019-07-23

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