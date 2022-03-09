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Utgått
TABH305BK/00
Fyllig och kraftfull bas. Inga distraktioner.
Lyssna på musik med fylligt och kraftfullt basljud. Stäng ute störande ljud tack vare aktiv brusreducering (ANC). De här trådlösa on-ear-hörlurarna handlar helt och hållet om musiken du älskar. En enda laddning ger upp till 15 timmars speltid, även med ANC aktiverat.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Helt hopvikbara
Aktiv brusreducering (ANC) ser till att tågets mullrande inte stör musiken. Vill du ha det tyst? Det enda du behöver göra är att aktivera ANC utan någon musik som spelas upp. Du får upp till 15 timmars speltid med ANC på, och 18 timmars speltid med ANC av. Laddningstiden är bara 2 timmar via USB.
Ta dansgolvet med dig. 32 mm akustiska neodymelement ser till att ljudet förblir klart och basen fyllig.
De här trådlösa on-ear-hörlurarna väger endast 145,5 gram och gör att du enkelt kan ta med dig fyllig bas. Huvudbandet kan enkelt justeras och är så lätt att du knappt känner det. Öronkuddarna är mjuka och kan vinklas tills de känns precis rätt.
4.3
av 5
3
Recensioner
Trombine
09/03/2022
France
Verifierad köpare
C'est le produit qu'il me fallait et qui me convie
Je cherchais un casque connectable en wifi pour que ma tablette puisse se recharger en écoutant de la musique, impossible avec des écouteurs à fil.
Fördelar
Assez facile d'utilisation une fois les procédures réussies.
Nackdelar
Produit apparemment en fin de série. Les prix commencent à baisser.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Datum för användning 2021-02-09
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TABH305BK Casque à réduction de bruit sans fil
Datum för användning 2021-02-09
Marcos43
08/04/2020
España
encantado
había leído que estos auriculares tienen buenos graves, y me he quedado sorprendido con la buena calidad de los mismos. es lo que mas echo de menos cuando estoy con los cascos pequeños haciendo deporte, una buena potencia de graves. y por el precio que tienen, la verdad que se nota.
Fördelar
relación calidad precio
Nackdelar
autonomía un poco corta
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Datum för användning 2019-03-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TABH305BK Auriculares inalámbricos cancelación activa ruido
Datum för användning 2019-03-08
Remigias
23/08/2020
Nederland
Geluid super maar connectivity niet
Geluid super, zoals ik gewend ben. Maar de headset is niet te connecten met iets anders dan een telefoon
Fördelar
geluid
Nackdelar
connectivity
Den här recensionen skrevs för TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Datum för användning 2019-07-23
Den här recensionen skrevs för TABH305BK Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
Datum för användning 2019-07-23
Det faktiska resultatet kan variera