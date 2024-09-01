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Dynamisk bas
Kraftfulla högtalarelement på 10 mm för dynamisk bas och klart ljud. Inbyggd mikrofon och svarsknapp för enkla samtal.
USB-C-kontakt
10 mm element
Sluten baksida, in-ear
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Vtt18
01/09/2024
France
Très bon rapport qualité prix
Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!
Fördelar
Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.
Nackdelar
Design un peu simple et vieillot.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Datum för användning 2024-08-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Datum för användning 2024-08-01