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Trådanslutna in-ear-hörlurar

TAE2146BK/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Dynamisk bas

Kraftfulla högtalarelement på 10 mm för dynamisk bas och klart ljud. Inbyggd mikrofon och svarsknapp för enkla samtal.

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Spela musik och prata

Dynamisk bas

  • USB-C-kontakt

  • 10 mm element

  • Sluten baksida, in-ear

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

01/09/2024

France

France

Très bon rapport qualité prix

Je suis très satisfait de l'achat de ce produit chez Action pour 5,99 euros. Une très bonne qualité son, toujours présente chez Philips. De bonne basses, et un son qui reste clair meme dans les aigus!

Fördelar

Confort, bonne tenue dans les oreilles, son riche.

Nackdelar

Design un peu simple et vieillot.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Datum för användning 2024-08-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAE2146BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Datum för användning 2024-08-01

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