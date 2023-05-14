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Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

TAE5008BL/00

Här kommer basen.

Njut av kraftfull bas i alla dina låtar. De här in-ear-hörlurarna har en bekväm passform och den inbyggda fjärrkontrollen gör det enkelt att navigera i spellistor. Perfekt om du får ett samtal precis när basen är på väg att öka i din favoritlåt!

Visa alla fördelar

Här kommer basen.

  • Kraftfull bas

  • Lätta, in-ear-passform

  • Inbyggd fjärrkontroll med 3 knappar

  • USB-C-kontakt

Kraftfull bas. Klart ljud oavsett vad du lyssnar på

Vad vore livet utan dina favoritlåtar? De här hörlurarna ger mäktig bas från kraftfulla 10 mm-högtalarelement. Lyssna bekvämt med öronproppar som sitter precis som de ska.

Inbyggd DAC förbättrar ljudkvaliteten

Visa dina spellistor den respekt de förtjänar genom att lyssna på dem med högkvalitativa hörlurar. Denna hörlursmodell har inbyggd DAC, vilket förbättrar kvaliteten på det du lyssnar på. Njut av varje sekund av musiken du älskar.

Lyssna bekvämt på din favoritmusik hela dagen

Ett ovalt akustiskt rör och utbytbara öronsnäckor i gummi i tre storlekar sluter tätt och kan bäras flera timmar åt gången. Lyssna bekvämt hela dagen.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.