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Utgått
TAE5008WT/00
Här kommer basen.
Njut av kraftfull bas i alla dina låtar. De här in-ear-hörlurarna har en bekväm passform och den inbyggda fjärrkontrollen gör det enkelt att navigera i spellistor. Perfekt om du får ett samtal precis när basen är på väg att öka i din favoritlåt!
Kraftfull bas
Lätta, in-ear-passform
Inbyggd fjärrkontroll med 3 knappar
USB-C-kontakt
Vad vore livet utan dina favoritlåtar? De här hörlurarna ger mäktig bas från kraftfulla 10 mm-högtalarelement. Lyssna bekvämt med öronproppar som sitter precis som de ska.
Visa dina spellistor den respekt de förtjänar genom att lyssna på dem med högkvalitativa hörlurar. Denna hörlursmodell har inbyggd DAC, vilket förbättrar kvaliteten på det du lyssnar på. Njut av varje sekund av musiken du älskar.
Ett ovalt akustiskt rör och utbytbara öronsnäckor i gummi i tre storlekar sluter tätt och kan bäras flera timmar åt gången. Lyssna bekvämt hela dagen.
Recensioner
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.