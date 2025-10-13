Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
TAFT1/10
Utformad för hög ljudkvalitet
FT1 Bluetooth®-skivspelaren gör att du kan njuta av musiken du älskar. Den gjutna aluminiumskivan snurrar vinylskivor med finess, och det finns även en inbyggd cd-spelare. Du kan ställa in och spela trådlöst – eller med sladd.
Skivspelare och cd-spelare
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Högkvalitativa komponenter
RCA aux-utgång, hörlursuttag
Album. EP-skivor. Singlar. Philips Fidelio FT1-skivspelaren är tillverkad av högkvalitativa komponenter så att du får ut mesta möjliga av dina skivor i många år framöver. Du kan spela vinylskivor med 33 1/3 eller 45 varv per minut: vrid bara på det taktila 2-hastighetsreglaget för att välja rätt hastighet – och sätt ner nålen.
Oavsett om det är en gammal mixskiva från förr eller ett nytt album lägger du i cd-skivan i det frontmatade facket och njuter av musiken du älskar. Den inbyggda cd-spelaren läser alla cd-format, och du kan se spår- och uppspelningsinformation på den tydliga LED-displayen.
FT1 parkopplas snabbt till dina trådlösa högtalare eller hörlurar via Bluetooth®. Du kan även använda Auracast™ för att skicka musiken från de skivor och cd-skivor du spelar upp till så många kompatibla högtalare du vill, vilket är perfekt för fester. Stöd för LC3-codec ger dig bästa möjliga ljud.
Recensioner
Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-märket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.