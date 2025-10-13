Inbyggd cd-spelare med fack

Oavsett om det är en gammal mixskiva från förr eller ett nytt album lägger du i cd-skivan i det frontmatade facket och njuter av musiken du älskar. Den inbyggda cd-spelaren läser alla cd-format, och du kan se spår- och uppspelningsinformation på den tydliga LED-displayen.