Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Mjuka, bekväma kuddar
40 mm element
Lätt huvudband
2 m hörlurskabel
Med de här sladdanslutna over-ear-hörlurarna kan du lyssna bekvämt så länge du vill. Kraftfulla 40 mm-högtalarelement ger dig klart och tydligt ljud. Öronbygeln ger bra passiv brusreducering och andra hör inte vad du lyssnar på.
Det vadderade justerbara huvudbandet passar alla huvuden och de mjuka öronkuddarna är perfekta för långa lyssningssessioner. Det finns inget batteri, så du behöver inte begränsa speltiden. Perfekt när du lyssnar på de senaste poddsändningarna.
Hörlurskabeln på 2 m är perfekt för anslutning till en laptop eller surfplatta. Om du är på resande fot kan du med den här kabeln förvara enheten säkert i en väska eller ficka medan du lyssnar handsfree.
3.7
av 5
7
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones
Sol bol
28/05/2024
United Kingdom
Perfect wired headphones
Philips wired headphones, perfect for me and my teenager
Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones
Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Verifierad köpare
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Fördelar
Goed geluid en een lang snoer
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor