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  • Det här är din tid
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Over-ear-hörlurar

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Det här är din tid
De här enkla over-ear-hörlurarna ger en bekväm passform och tydligt ljud för allt från dina favoritlåtar till de senaste poddsändningarna. Perfekt för daglig användning och den två meter långa sladden är perfekt längd för att ansluta till dina favoritenheter.
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Det här är din tid

  • Mjuka, bekväma kuddar

  • 40 mm element

  • Lätt huvudband

  • 2 m hörlurskabel

På med ljudet

Med de här sladdanslutna over-ear-hörlurarna kan du lyssna bekvämt så länge du vill. Kraftfulla 40 mm-högtalarelement ger dig klart och tydligt ljud. Öronbygeln ger bra passiv brusreducering och andra hör inte vad du lyssnar på.

Enkelhet hela dagen. Komfort varje dag

Det vadderade justerbara huvudbandet passar alla huvuden och de mjuka öronkuddarna är perfekta för långa lyssningssessioner. Det finns inget batteri, så du behöver inte begränsa speltiden. Perfekt när du lyssnar på de senaste poddsändningarna.

Anslut till dina favoritenheter

Hörlurskabeln på 2 m är perfekt för anslutning till en laptop eller surfplatta. Om du är på resande fot kan du med den här kabeln förvara enheten säkert i en väska eller ficka medan du lyssnar handsfree.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

7

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones

Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Fördelar

Goed geluid en een lang snoer

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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