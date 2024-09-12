Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
TAH6506BK/00
Aktiv brusreducering
Tunna och lätta
Multipoint-parning
Vill du minska bruset när du är ute och rör på dig? Interna mikrofoner i öronkåporna på de här trådlösa over-ear-hörlurarna filtrerar bort det motorljud du inte vill höra, så du kan njuta av låtarna du älskar.
De ovala öronkåporna och den slanka ramen ger en utmärkande stilkänsla. Over-ear-passformen skapar en tätning som passivt isolerar externt ljud. 32 mm-element ger djup bas och klart, detaljerat ljud.
Effektivisera arbetsdagen. De här trådlösa hörlurarna kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt – och du kan växla mellan dem efter behov. Så att du kan lyssna på musik från din bärbara dator och ta emot samtal från telefonen.
2.9
av 5
17
Recensioner
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Fördelar
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Nackdelar
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Juhu24
28/03/2024
Suisse
Verifierad köpare
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Bimbojano
08/01/2024
Portugal
Ótimo som
É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.
Fördelar
A duração da bateria. A rapidez de carregamento.
Nackdelar
Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Auriculares sem fios
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Auriculares sem fios
Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.