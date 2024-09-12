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Utgått

Trådlösa hörlurar

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Recensioner
Varje ögonblick. Varje dag.
De här otroligt smidiga trådlösa hörlurarna handlar bara om fokus. Var du än lyssnar gör aktiv brusreducering att du kan uppslukas av musiken du gillar. Det är även enkelt att multitaska – du kan para ihop med två enheter samtidigt.
Visa alla fördelar

Varje ögonblick. Varje dag.

  • Aktiv brusreducering

  • Tunna och lätta

  • Multipoint-parning

Fokusera på din musik. Aktiv brusreducering

Fokusera på din musik. Aktiv brusreducering

Vill du minska bruset när du är ute och rör på dig? Interna mikrofoner i öronkåporna på de här trådlösa over-ear-hörlurarna filtrerar bort det motorljud du inte vill höra, så du kan njuta av låtarna du älskar.

Tunn over-ear-design. Utmärkande utseende

De ovala öronkåporna och den slanka ramen ger en utmärkande stilkänsla. Over-ear-passformen skapar en tätning som passivt isolerar externt ljud. 32 mm-element ger djup bas och klart, detaljerat ljud.

Bluetooth multipoint-anslutning. Arbeta bättre

Bluetooth multipoint-anslutning. Arbeta bättre

Effektivisera arbetsdagen. De här trådlösa hörlurarna kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt – och du kan växla mellan dem efter behov. Så att du kan lyssna på musik från din bärbara dator och ta emot samtal från telefonen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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2.9

av 5

17

Recensioner

3

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Fördelar

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Nackdelar

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

28/03/2024

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

08/01/2024

Portugal

Portugal

Ótimo som

É um ótimo produto. Com som cristalino e potente. Com o cancelamento de ruído ativado os baixos tornam-se potentes.

Fördelar

A duração da bateria. A rapidez de carregamento.

Nackdelar

Algo frágil, mas tendo cuidado é um bom produto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Auriculares sem fios

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH6506BK Auriculares sem fios

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.