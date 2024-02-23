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  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
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  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
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  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
  • Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.

Utgått

Trådlösa over-ear-hörlurar

TAH8507BK/00

4.2

| (5) Recensioner

Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.

Oavsett om du är på kontoret, hemma eller pendlar däremellan är dessa trådlösa over-ear-hörlurar med anslutningsbar mikrofon gjorda för jobbet. Avancerad brusreducering tar bort störande ljud från omgivningen och ger dig dessutom tydliga samtal under varje möte!

Visa alla fördelar

Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.

  • Brusreducering Pro

  • Tydliga samtal. Fästbar mikrofon

  • Bluetooth multipoint

  • Upp till 55 timmars speltid

Snygg design med brusreducering Pro

Snygg design med brusreducering Pro

Dessa trådlösa hörlurar kommer i snygg lättviktsdesign och gör det möjligt för dig att fokusera på det du vill höra. Avancerad Active Noise Cancelling filtrerar bort oönskade ljud. Med Awareness mode kan du välja att aktivera ljudet omkring dig igen när du behöver det.

Fantastiskt ljud från 40 mm element

Fantastiskt ljud från 40 mm element

Perfekt justerade element på 40 mm levererar kristallklara detaljer och kraftfull bas för varje låt eller podcast. Använd den medföljande ljudkabeln för att ansluta och lyssna på högupplöst ljud från din favoritstreamingtjänst. När du är klar skyddar det hårda fodralet hörlurarna.

Bluetooth multipoint. Anslut till två enheter samtidigt

Bluetooth multipoint. Anslut till två enheter samtidigt

Titta på en film på surfplattan. Ta emot ett samtal på telefonen. Med Bluetooth multipoint kan du ansluta upp till två smarta enheter till hörlurarna samtidigt. Växla mellan dem efter behov!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

5

Recensioner

4
3
2

23/02/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid en handige afneembare microfoon

Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.

Fördelar

Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon

Nackdelar

vrij groot maar zit goed

Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

15/02/2024

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Tah8507BK

Jedem würde ich es empfehlen der Interesse daran hat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2023-01-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2023-01-15

10/08/2023

Italia

Italia

Buono

Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.

Fördelar

Audio molto buono

Nackdelar

Ricarica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Batteritiden för uppspelning är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållandena.