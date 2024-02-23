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Utgått
TAH8507BK/00
Tydliga samtal. Fantastiskt ljud.
Oavsett om du är på kontoret, hemma eller pendlar däremellan är dessa trådlösa over-ear-hörlurar med anslutningsbar mikrofon gjorda för jobbet. Avancerad brusreducering tar bort störande ljud från omgivningen och ger dig dessutom tydliga samtal under varje möte!
Brusreducering Pro
Tydliga samtal. Fästbar mikrofon
Bluetooth multipoint
Upp till 55 timmars speltid
Dessa trådlösa hörlurar kommer i snygg lättviktsdesign och gör det möjligt för dig att fokusera på det du vill höra. Avancerad Active Noise Cancelling filtrerar bort oönskade ljud. Med Awareness mode kan du välja att aktivera ljudet omkring dig igen när du behöver det.
Perfekt justerade element på 40 mm levererar kristallklara detaljer och kraftfull bas för varje låt eller podcast. Använd den medföljande ljudkabeln för att ansluta och lyssna på högupplöst ljud från din favoritstreamingtjänst. När du är klar skyddar det hårda fodralet hörlurarna.
Titta på en film på surfplattan. Ta emot ett samtal på telefonen. Med Bluetooth multipoint kan du ansluta upp till två smarta enheter till hörlurarna samtidigt. Växla mellan dem efter behov!
4.2
av 5
5
Recensioner
bradern
23/02/2024
Nederland
Goed geluid en handige afneembare microfoon
Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.
Fördelar
Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon
Nackdelar
vrij groot maar zit goed
Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date of Use 2023-01-23
Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor
Date of Use 2023-01-23
Ulrik65
15/02/2024
Deutschland
Verifierad köpare
Tah8507BK
Jedem würde ich es empfehlen der Interesse daran hat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date of Use 2023-01-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Date of Use 2023-01-15
Y128
10/08/2023
Italia
Buono
Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.
Fördelar
Audio molto buono
Nackdelar
Ricarica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2022-07-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAH8507BK Cuffie over ear wireless
Date of Use 2022-07-10
Batteritiden för uppspelning är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållandena.