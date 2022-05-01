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Utgått

Philips Georg Jensen strömbank

TAJP10/00

4.3

| (3) Recensioner

Philips Georg Jensen strömbank

När du vill ha snygg teknik behöver du inte leta längre än den här strömbanken. Den är noggrant utformad med mörkbrunt läder och delar i polerat stål, och stommen döljer en trådlös Qi-laddningsplatta. Den löstagbara remmen är även en USB-A till USB-C-kabel.

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Snygg ström

Philips Georg Jensen strömbank

Maximal laddningseffekt på 5 W

Den stora laddningsytan gör det enkelt att lägga en telefon på plattan och den maximala laddningseffekten är 5 W.

Löstagbar bärrem fungerar även som USB-A till USB-C-kabel

Den mörkbruna bärremmen i silikon har USB-A till USB-C-anslutningar för att ladda strömbanken.

Delar i polerat stål från Georg Jensen

Delar i polerat stål från Georg Jensen

Tekniska specifikationer

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4.3

av 5

3

Recensioner

4
2
1

01/05/2022

Nederland

Nederland

Mooi design en Draadloos opladen

Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone

Fördelar

design, geintegreerd USB-C kabeltje

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum för användning 2021-04-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum för användning 2021-04-01

26/02/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch

Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….

Fördelar

Geïntegreerde kabel

Nackdelar

Zwaar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum för användning 2021-01-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum för användning 2021-01-26

26/06/2022

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Ziet er erg mooi uit!

Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!

Fördelar

Geen

Nackdelar

Zie boven

Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum för användning 2022-05-26

Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank

Datum för användning 2022-05-26

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