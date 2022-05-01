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Utgått
TAJP10/00
Philips Georg Jensen strömbank
När du vill ha snygg teknik behöver du inte leta längre än den här strömbanken. Den är noggrant utformad med mörkbrunt läder och delar i polerat stål, och stommen döljer en trådlös Qi-laddningsplatta. Den löstagbara remmen är även en USB-A till USB-C-kabel.
Den stora laddningsytan gör det enkelt att lägga en telefon på plattan och den maximala laddningseffekten är 5 W.
Den mörkbruna bärremmen i silikon har USB-A till USB-C-anslutningar för att ladda strömbanken.
Delar i polerat stål från Georg Jensen
4.3
av 5
3
Recensioner
Sjoerdino
01/05/2022
Nederland
Mooi design en Draadloos opladen
Voor mijn Samsung ideaal! Direct zonder kabel (met geintegreerd kabeltje van de powerbank) op te laden. Ook draadloos opladen werkt, ook op de iPhone
Fördelar
design, geintegreerd USB-C kabeltje
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum för användning 2021-04-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum för användning 2021-04-01
Cattie
26/02/2022
Nederland
Fantastisch
Naast dat hij prachtig is, is hij ongelooflijk handig. Ik heb een Samsung met usb c aansluiting. Ik kan hem opladen door hem op de powerbank te leggen, wireless. Of door aan de zijkant het riempje los te maken, waar de aansluiting al aan vastzit. En die plug ik in de telefoon. Dus geen losse kabel nodig om de telefoon op te laden. Deze zit geïntegreerd. Verder zit er een losse kabel bijgeleverd om de powerbank zelf op te laden. En nogmaals…wat is hij mooi….
Fördelar
Geïntegreerde kabel
Nackdelar
Zwaar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum för användning 2021-01-26
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum för användning 2021-01-26
Snaek
26/06/2022
Nederland
Verifierad köpare
Ziet er erg mooi uit!
Onhandige vormgeving! Laden van het apparaat duurt lang! Na eenmaal contactdoos opladen is hij leeg!
Fördelar
Geen
Nackdelar
Zie boven
Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum för användning 2022-05-26
Den här recensionen skrevs för TAJP10 Philips & Georg Jensen-powerbank
Datum för användning 2022-05-26