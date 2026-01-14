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  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
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  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
  • Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på

Mikromusiksystem

TAM3205M2/12

3.8
| (9) Recensioner
Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på
Förbättra lyssningsupplevelsen hemma med det kompakta mikrosystemet som ger dig fantastiskt stereoljud tack vare de separata bokhyllehögtalarna! Streama enkelt musik och podcasts, lyssna på FM-radiostationer, spela upp cd-skivor med mera.
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Lätt att använda, fantastiskt att lyssna på

  • Basreflexhögtalare

  • 20 W

  • Bluetooth 5.4

  • FM, cd, USB, ljudingång

Fantastiskt stereoljud för allt du gillar

Fantastiskt stereoljud för allt du gillar

Du får klart och tydligt stereoljud med djup bas när bokhyllehögtalarna utnyttjar systemets kraftfulla uteffekt på 20 W (RMS), 3 tums woofers och basreflexportar fullt ut. Digital ljudkontroll gör att du kan välja bland förinställda ljudstilar – du får alltid bästa möjliga ljud för det du lyssnar på, oavsett om det är musik eller radioteater.

Cd-skivor, radio, streaming med mera

Cd-skivor, radio, streaming med mera

Musik, podcasts, nyheter, drama, sport – listan är oändlig! Du kan streama ljudet via Bluetooth, slå på FM-radio eller ansluta till andra källor som USB-minnen via USB-porten eller skivspelare via ljudingången. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.

Bluetooth 5.4 för bättre ljud och Auracast-streaming

Bluetooth 5.4 för bättre ljud och Auracast-streaming

Bluetooth LE Audio och LC3-codecen stöds för märkbart bättre ljud vid streaming. Auracast stöds också så du kan streama från en kompatibel smart enhet till mikrosystemet och andra Auracast-kompatibla högtalare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

9

Recensioner

1

14/01/2026

Portugal

Portugal

Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.

Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Sistema micro de música

Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Sistema micro de música

22/06/2025

France

France

Ce produit une pépite

Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...

Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Microchaîne

Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Microchaîne

03/06/2025

Nederland

Nederland

Geweldige radio

Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !

Fördelar

Goed geluid

Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Micromuzieksysteem

Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Micromuzieksysteem

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