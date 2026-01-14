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TAM3205M2/12
Basreflexhögtalare
20 W
Bluetooth 5.4
FM, cd, USB, ljudingång
Du får klart och tydligt stereoljud med djup bas när bokhyllehögtalarna utnyttjar systemets kraftfulla uteffekt på 20 W (RMS), 3 tums woofers och basreflexportar fullt ut. Digital ljudkontroll gör att du kan välja bland förinställda ljudstilar – du får alltid bästa möjliga ljud för det du lyssnar på, oavsett om det är musik eller radioteater.
Musik, podcasts, nyheter, drama, sport – listan är oändlig! Du kan streama ljudet via Bluetooth, slå på FM-radio eller ansluta till andra källor som USB-minnen via USB-porten eller skivspelare via ljudingången. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.
Bluetooth LE Audio och LC3-codecen stöds för märkbart bättre ljud vid streaming. Auracast stöds också så du kan streama från en kompatibel smart enhet till mikrosystemet och andra Auracast-kompatibla högtalare.
3.8
av 5
9
Recensioner
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Sistema micro de música
Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Sistema micro de música
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Microchaîne
Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Microchaîne
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Fördelar
Goed geluid
Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Den här recensionen skrevs för TAM3205M2 Micromuzieksysteem