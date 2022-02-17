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Utgått

Mikromusiksystem

TAM3205/12

3.4
| (11) Recensioner
Redo för ljuden du gillar
Hör mer från varje poddsändning och spellista du streamar. Upptäck din cd-samling eller ställ in radion. Det här klassiska mikrosystemet låter fantastiskt i mindre rum och du kan ansluta andra källor via USB eller ljudingången.
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  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-port för laddning

  • 18 W

All din musik

Med det här snygga mikrosystemet kan du streama spellistor med mera via Bluetooth, spela upp cd-skivor och lyssna på FM-radio. Den digitala radiomottagaren med 10 snabbval ger tydlig mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.

Basreflexhögtalare. Fylligare låga toner

Högtalare i bokhyllestil ger dig tydligt ljud och bra bas från 3 tums woofer och basreflexportar. Maximal uteffekt på 18 W ger ett bra ljud i mindre utrymmen – perfekt för hemmakontoret eller sovrummet.

Klassisk design

Den tvåfärgade centralenheten och högtalarlådorna påminner om designen på ljudanläggningar med separata hifi-enheter. Det strukturerade volymkontrollvredet ger en härlig analog känsla. Det finns knappar på enhetens framsida för uppspelning och val av källa.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

11

Recensioner

17/02/2022

Sverige

Sverige

Bra produkt

Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiksystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiksystem

04/12/2021

España

España

La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3

Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.

Fördelar

Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido

Nackdelar

Nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM3205 Microcadena

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM3205 Microcadena

31/12/2021

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Tyylikäs ja laadukas

Pienikokoinen ja hyvännäköinen. Helppo sijoittaa pieneenkin tilaan. Äänenlaatu riittävän hyvä.

Fördelar

Hinta-laatusuhde kohdillaan. Yksinkertainen käyttää.

Nackdelar

Kuulokeliitäntä ja kaapeliantenni olisi ollut plussaa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä

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