Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
TAM3205/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port för laddning
18 W
Med det här snygga mikrosystemet kan du streama spellistor med mera via Bluetooth, spela upp cd-skivor och lyssna på FM-radio. Den digitala radiomottagaren med 10 snabbval ger tydlig mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.
Högtalare i bokhyllestil ger dig tydligt ljud och bra bas från 3 tums woofer och basreflexportar. Maximal uteffekt på 18 W ger ett bra ljud i mindre utrymmen – perfekt för hemmakontoret eller sovrummet.
Den tvåfärgade centralenheten och högtalarlådorna påminner om designen på ljudanläggningar med separata hifi-enheter. Det strukturerade volymkontrollvredet ger en härlig analog känsla. Det finns knappar på enhetens framsida för uppspelning och val av källa.
3.4
av 5
11
Recensioner
KeMei
17/02/2022
Sverige
Bra produkt
Mycket bra valuta för pengarna! Rekommenderas för små utrymmen att ställa apparaten på.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiksystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiksystem
Donato42
04/12/2021
España
La Philips sí tiene ID3 ,si lee los títulos MP3
Para quienes no lo sepan,metan un USB en la ranura para USB con archivos MP3 o un MP3 CD y para obtener el título,el artista y el álbum pulse seguidamente en el control remoto en la tecla INFO. Saldrá primero el título, después pulse y saldrá el artista y finalmente pulse y saldrá el nombre del álbum. A mi me encanta esta microcadena Philips porque es compacta y coge muy bien las emisoras FM. Como a mi el bluetooth no me compensa,pues mi hermano, que es técnico de audio, me elaboró un cable donde puedo escuchar música por auriculares por el panel de conexión de los altavoces. Se oye supernitido. Vean aquí las fotos.
Fördelar
Si tiene ID3,lee títulos MP3 y gran sonido
Nackdelar
Nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3205 Microcadena
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3205 Microcadena
Muumi45
31/12/2021
Suomi
Verifierad köpare
Tyylikäs ja laadukas
Pienikokoinen ja hyvännäköinen. Helppo sijoittaa pieneenkin tilaan. Äänenlaatu riittävän hyvä.
Fördelar
Hinta-laatusuhde kohdillaan. Yksinkertainen käyttää.
Nackdelar
Kuulokeliitäntä ja kaapeliantenni olisi ollut plussaa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3205 Mikromusiikkijärjestelmä