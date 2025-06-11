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Basreflexhögtalare
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, cd, USB, ljudingång
Du får klart och tydligt stereoljud med djup bas när bokhyllehögtalarna utnyttjar systemets kraftfulla uteffekt på 20 W (RMS), 3 tums woofers och basreflexportar fullt ut. Digital ljudkontroll gör att du kan välja bland förinställda ljudstilar – du får alltid bästa möjliga ljud för det du lyssnar på, oavsett om det är musik eller radioteater.
Musik, podcasts, nyheter, drama, sport – listan är oändlig! Du kan ställa in kristallklar DAB+-/FM-radio, streama dina ljud via Bluetooth eller ansluta till andra källor som USB-minnen via USB-porten eller skivspelare via ljudingången. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.
Bluetooth LE Audio och LC3-codecen stöds för märkbart bättre ljud vid streaming. Auracast stöds också så du kan streama från en kompatibel smart enhet till mikrosystemet och andra Auracast-kompatibla högtalare.
4.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Fördelar
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Nackdelar
nothing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3505M2 Micro Music System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Fördelar
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Den här recensionen skrevs för TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Den här recensionen skrevs för TAM3505M2 Mini Stereoanlage