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Utgått
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-port för laddning
60 W, ljudingång
Med det här snygga mikrosystemet kan du streama spellistor, spela upp cd-skivor och lyssna på DAB+- och FM-radio. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.
De här högtalarna i bokhyllestil ger klart ljud och bra bas tack vare kombinationen av woofer, tweeter och basreflexportar. En maximal uteffekt på 60 W ger kraftfullt ljud i alla rum. Perfekt för ett vardagsrum eller ett utrymme med öppen planlösning.
Den tvåfärgade centralenheten och högtalarlådorna påminner om designen på ljudanläggningar med separata hifi-enheter. Det strukturerade volymkontrollvredet ger en härlig analog känsla. Det finns knappar på enhetens framsida för uppspelning och val av källa.
4.0
av 5
42
Recensioner
Farbror Nisse
03/12/2024
Sverige
Verifierad köpare
Bra ljud och mottagning.
Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?
Fördelar
Bra pris, bra ljud.
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Den här recensionen skrevs för TAM4505 Mikromusiksystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM4505 Mikromusiksystem
Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Fördelar
Plenty of features
Nackdelar
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System
Ribbon
23/03/2021
United Kingdom
This system is great
It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.
Fördelar
All super as yet.
Nackdelar
Not found any
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System