ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.
  • Elegant utseende. Fylligt ljud.

Utgått

Mikromusiksystem

TAM4505/12

4
| (42) Recensioner
Elegant utseende. Fylligt ljud.
Gör ditt lyssnande hemma ännu bättre med det här klassiska mikrosystemet. Lyssna på kristallklar digital DAB+/FM-radio, streama musik och poddsändningar och spela upp cd-skivor med fylligt ljud på 60 W. Du kan ansluta andra källor via USB eller ljudingången.
Visa alla fördelar

Elegant utseende. Fylligt ljud.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-port för laddning

  • 60 W, ljudingång

All din musik

Med det här snygga mikrosystemet kan du streama spellistor, spela upp cd-skivor och lyssna på DAB+- och FM-radio. Den digitala radiomottagaren med 20 snabbval ger kristallklar mottagning och cd-spelaren kan läsa MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor.

Basreflexhögtalare. Fylligare låga toner

De här högtalarna i bokhyllestil ger klart ljud och bra bas tack vare kombinationen av woofer, tweeter och basreflexportar. En maximal uteffekt på 60 W ger kraftfullt ljud i alla rum. Perfekt för ett vardagsrum eller ett utrymme med öppen planlösning.

Klassisk design

Den tvåfärgade centralenheten och högtalarlådorna påminner om designen på ljudanläggningar med separata hifi-enheter. Det strukturerade volymkontrollvredet ger en härlig analog känsla. Det finns knappar på enhetens framsida för uppspelning och val av källa.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

42

Recensioner

03/12/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra ljud och mottagning.

Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?

Fördelar

Bra pris, bra ljud.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM4505 Mikromusiksystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM4505 Mikromusiksystem

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Fördelar

Plenty of features

Nackdelar

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System

23/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

This system is great

It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.

Fördelar

All super as yet.

Nackdelar

Not found any

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAM4505 Micro Music System

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.