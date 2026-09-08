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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Ny

Moving SoundHelt trådlösa hörlurar

TAMS3BK/00

4.7

| (13) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Färgerna sticker ut. Musiken träffar rätt. Med sin djärva look och avslappnade attityd håller The Buds stämningen på topp med ett varmt, detaljrikt ljud och ett runt, smart laddningsfodral som enkelt glider ner i fickan. Din dag, dina spellistor, ditt tempo.

Visa alla fördelar

The Buds

  • Kraftfullt ljud. Retrolook

  • Smart laddningsfodral

  • Adaptiv brusreducering

  • Upp till 42 timmars speltid

Kom i rätt stämning med Adaptiv brusreducering

Kom i rätt stämning med Adaptiv brusreducering

Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att dämpa externa ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill höra vad som händer omkring dig släpper medvetenhetsläget in ljud utifrån. Snabbmedvetenhet förstärker röster så att du kan samtala utan att ta av dig hörlurarna.

Håll igång med det runda smarta laddningsfodralet

Håll igång med det runda smarta laddningsfodralet

Det här smarta fodralet är mer än bara en laddare. Med det kan du styra samtal, uppspelning, brusreducering och Auracast™ eller aktivera Lo-Fi-ljudläget. Det kan till och med hjälpa dig att ta bilder genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet. Med valbara animationer av vinylskivor, kassettband och förstärkare kan du ändra utseendet på fodralets 1.47"-färgpekskärm.

Njut av känslan längre med upp till 42 timmars speltid

Njut av känslan längre med upp till 42 timmars speltid

Med brusreduceringen avstängd får du 10 timmars speltid på en full laddning och ytterligare 32 timmar från det smarta laddningsfodralet (med brusreduceringen aktiverad får du 7 timmar och ytterligare 23 från fodralet). För en snabb energikick ger 15 minuter dig ytterligare 3 timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

13

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Good

Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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