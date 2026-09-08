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Ny
The Buds
Färgerna sticker ut. Musiken träffar rätt. Med sin djärva look och avslappnade attityd håller The Buds stämningen på topp med ett varmt, detaljrikt ljud och ett runt, smart laddningsfodral som enkelt glider ner i fickan. Din dag, dina spellistor, ditt tempo.
Kraftfullt ljud. Retrolook
Smart laddningsfodral
Adaptiv brusreducering
Upp till 42 timmars speltid
Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att dämpa externa ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill höra vad som händer omkring dig släpper medvetenhetsläget in ljud utifrån. Snabbmedvetenhet förstärker röster så att du kan samtala utan att ta av dig hörlurarna.
Det här smarta fodralet är mer än bara en laddare. Med det kan du styra samtal, uppspelning, brusreducering och Auracast™ eller aktivera Lo-Fi-ljudläget. Det kan till och med hjälpa dig att ta bilder genom att fjärrutlösa kameran på din anslutna enhet. Med valbara animationer av vinylskivor, kassettband och förstärkare kan du ändra utseendet på fodralets 1.47"-färgpekskärm.
Med brusreduceringen avstängd får du 10 timmars speltid på en full laddning och ytterligare 32 timmar från det smarta laddningsfodralet (med brusreduceringen aktiverad får du 7 timmar och ytterligare 23 från fodralet). För en snabb energikick ger 15 minuter dig ytterligare 3 timmar. Fodralet kan laddas via USB-C.
4.7
av 5
13
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Den här recensionen skrevs för Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08