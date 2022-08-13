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Utgått
TANX100/10
Rocka festen
Få igång festen med Bluetooth-högtalaren som du kan ansluta en mikrofon till! Du får 14 timmars speltid samt karaokefunktioner och ljuseffekter. Ljudet är högt och kraftfullt, och du kan till och med koppla in en gitarr.
Bluetooth®
Karaokefunktioner: eko, reglage för kvinnlig/manlig röst, rösttoning
3.0
av 5
3
Recensioner
Bassgrovver
13/08/2022
Portugal
Verifierad köpare
Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.
Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.
Fördelar
Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum för användning 2021-07-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum för användning 2021-07-13
constantinoplo
01/08/2022
Portugal
Verifierad köpare
Maravilha.
O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.
Fördelar
Mobilidade
Nackdelar
som mono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum för användning 2021-06-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas
Datum för användning 2021-06-30
Peerrr
08/10/2023
Deutschland
Verifierad köpare
Mit Kabelverbindung zu leise
Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.
Fördelar
Bluetooth Verbindung ist gut
Nackdelar
Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!
Den här recensionen skrevs för TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Datum för användning 2022-09-08
Den här recensionen skrevs för TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher
Datum för användning 2022-09-08