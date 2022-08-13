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Utgått

Bluetooth-partyhögtalare

TANX100/10

3

| (3) Recensioner

Rocka festen

Få igång festen med Bluetooth-högtalaren som du kan ansluta en mikrofon till! Du får 14 timmars speltid samt karaokefunktioner och ljuseffekter. Ljudet är högt och kraftfullt, och du kan till och med koppla in en gitarr.

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Rocka festen

  • Bluetooth®

Mått: 268 x 385 x 285 mm

Karaokefunktioner: eko, reglage för kvinnlig/manlig röst, rösttoning

Karaokefunktioner: eko, reglage för kvinnlig/manlig röst, rösttoning

Line-in och line-out (3,5 mm)

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

3

Recensioner

5
3
2

13/08/2022

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Só não diu 5 estrelas por causa do som ao ligar.

Excelente som e qualidade mesmo quando ligo o meu baixo eléctrico. So nao gosto do volume do som ao ligar e desligar que está muito alto e não dá para baixar. De resto nada a apontar.

Fördelar

Serve como amplificador de baixo com grande qualidade e portabilidade!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum för användning 2021-07-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum för användning 2021-07-13

01/08/2022

Portugal

Portugal

Verifierad köpare

Maravilha.

O senão é o som ser mono o que não permite tirar melhor qualidade.

Fördelar

Mobilidade

Nackdelar

som mono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum för användning 2021-06-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TANX100 Altifalante Bluetooth para festas

Datum för användning 2021-06-30

08/10/2023

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Mit Kabelverbindung zu leise

Als Bluetoothlautsprecher ist die Box sehr gut. Leider ohne TWS. Aber mit Kabelverbindung am Line In oder per Mikro und Gitarre: Der Ton ist viel leiser (bei voller Lautstärke an allen Geräten) als mit Bluetooth Verbindung und auch im Vergleich zu anderen Lautsprechern mit AUX.

Fördelar

Bluetooth Verbindung ist gut

Nackdelar

Kein TWS, zu leise bei Kabelverbindung!

Den här recensionen skrevs för TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Datum för användning 2022-09-08

Den här recensionen skrevs för TANX100 Bluetooth-Party-Lautsprecher

Datum för användning 2022-09-08

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