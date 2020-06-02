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Utgått

Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

TAPH805BK/00

4.1
| (189) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Styr tystnaden
Hör musiken, inte omgivningen. Du kan styra funktionen för aktiv brusreducering på dessa trådlösa over-ear-hörlurar så att den passar din situation. Med 30 timmars speltid samt flexibel snabbladdning klarar du hela resan
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Trådlös over-ear-hörlur med aktiv brusreducering

Styr tystnaden

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Over-ear

30 timmars spel- eller samtalstid (25 timmar med ANC på)

De här hörlurarna klarar allt på alla resor. En laddning tar bara två timmar. Du får 30 timmars speltid (eller samtalstid) med aktiv brusreducering av och 25 timmar med den på. Två nivåer av snabbladdning – Rapid Charge och Quick Charge – ger dig två eller sex timmars extra speltid.

Aktiv brusreducering (ANC). Förlora dig själv, inte musiken

Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna på musik och hålla koll på ljudet från gatan i medvetenhetsläget.

Smidigt, justerbart huvudband. Mjuka öronkuddar

Perfekt inställda akustiska neodymelement ger djup bas och tydliga mellanregisterfrekvenser i allt från spellistor till poddsändningar. Mjuka öronkuddar täcker hela örat och skapar en förslutning som passivt isolerar externt ljud. Huvudbandet är lätt, mjukt och enkelt att justera – de här hörlurarna kommer inte att fastna i håret.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

189

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

02/06/2020

Sverige

Sverige

Philips levererar som vanligt med fantastiskt ljud

Kollar alltid Philips när det är dags för nytt köp. Brusreduceringen var något jag inte trodde skulle vara konkurrerande, där hade jag fel. De står sig väldigt bra mot de flesta andra lurar jag testat. I de flesta fall är PH 805 mycket mycket bättre. Det som jag blev mest glad över var ljudet som helhet, allroundlurar kanske sammanfattar PH 805 allra mest. Finns framförallt botten i dom och mellanregistret trummar på riktigt bra även det. Diskanten är inte direkt Audiovector-klass, men verkligen inte långt efter. Du som kan nåt om hur bra ljud ska låta tveka inte att testa dessa, du kommer inte bli besviken. Jag lovar! En sista grej, såååå skönt att slippa ett ljud som är burkigt och vasst.

Fördelar

Ljudet, batteritiden, ANC.

Nackdelar

Inga än så länge.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

03/02/2020

Sverige

Sverige

Bra hörlurar med bra ANR-funktion

Väldigt sköna hörlurar med bra ANR-funktion. Okey ljudkvalitet som håller vad den lovar. Touch-funktionen fungerar bra och ger god frihet. Skulle rekommendera till andra

Fördelar

ANR-Funktion, Touch-Funktion, Skön passform

Nackdelar

Ljudkvaliten är god men kunde varit bättre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio

02/02/2020

Danmark

Danmark

Super oplevelse i ørerne

Fantastiske høretelefoner der er nemme at betjene. Sidder godt både på mig, min mand og min søn på fire. Lyden er god og de holder strøm længe.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning

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