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Utgått
40 mm högtalarelement/sluten baksida
Over-ear
De här hörlurarna klarar allt på alla resor. En laddning tar bara två timmar. Du får 30 timmars speltid (eller samtalstid) med aktiv brusreducering av och 25 timmar med den på. Två nivåer av snabbladdning – Rapid Charge och Quick Charge – ger dig två eller sex timmars extra speltid.
Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna på musik och hålla koll på ljudet från gatan i medvetenhetsläget.
Perfekt inställda akustiska neodymelement ger djup bas och tydliga mellanregisterfrekvenser i allt från spellistor till poddsändningar. Mjuka öronkuddar täcker hela örat och skapar en förslutning som passivt isolerar externt ljud. Huvudbandet är lätt, mjukt och enkelt att justera – de här hörlurarna kommer inte att fastna i håret.
4.1
av 5
189
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Kexchoklad
02/06/2020
Sverige
Philips levererar som vanligt med fantastiskt ljud
Kollar alltid Philips när det är dags för nytt köp. Brusreduceringen var något jag inte trodde skulle vara konkurrerande, där hade jag fel. De står sig väldigt bra mot de flesta andra lurar jag testat. I de flesta fall är PH 805 mycket mycket bättre. Det som jag blev mest glad över var ljudet som helhet, allroundlurar kanske sammanfattar PH 805 allra mest. Finns framförallt botten i dom och mellanregistret trummar på riktigt bra även det. Diskanten är inte direkt Audiovector-klass, men verkligen inte långt efter. Du som kan nåt om hur bra ljud ska låta tveka inte att testa dessa, du kommer inte bli besviken. Jag lovar! En sista grej, såååå skönt att slippa ett ljud som är burkigt och vasst.
Fördelar
Ljudet, batteritiden, ANC.
Nackdelar
Inga än så länge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
lillepallt
03/02/2020
Sverige
Bra hörlurar med bra ANR-funktion
Väldigt sköna hörlurar med bra ANR-funktion. Okey ljudkvalitet som håller vad den lovar. Touch-funktionen fungerar bra och ger god frihet. Skulle rekommendera till andra
Fördelar
ANR-Funktion, Touch-Funktion, Skön passform
Nackdelar
Ljudkvaliten är god men kunde varit bättre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådlös over-ear-hörlur med Hi-Res Audio
Lesh
02/02/2020
Danmark
Super oplevelse i ørerne
Fantastiske høretelefoner der er nemme at betjene. Sidder godt både på mig, min mand og min søn på fire. Lyden er god og de holder strøm længe.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAPH805BK Trådløs over-ear-hovedtelefon med høj opløsning
Det faktiska resultatet kan variera