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Utgått

Trådlösa in-ear-hörlurar med Hi-Res Audio

TAPN505BK/00

Alltid där. Inga distraktioner

Behåll fokus med de trådlösa brusreducerande in-ear-hörlurarna som ger dig upp till 14 timmars speltid. Den lätt nackremmen gör det enkelt att hålla hörlurarna nära. De senaste smarta funktionerna ser till att du är organiserad.

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Trådlös ANC-nackrem med högupplöst ljud

Alltid där. Inga distraktioner

  • 13 mm högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

  • Svart

  • Nackrem

Google-assistent. Hantera ditt liv i rörelse

Hantera ditt liv utan att ta fram telefonen: fråga bara Google-assistenten. En lång (2 sek.) knapptryckning på hörselkåpan aktiverar assistenten. Du kan be den att öppna kalendern, läsa aviseringar från telefonen, ringa eller skicka meddelanden till vänner, hantera spellistor och mycket mer.

Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud

Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.

Tunn nackrem som sitter bekvämt hela dagen. Fodral

Den smala nackremmen sitter bekvämt bakom nacken.

Tekniska specifikationer

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