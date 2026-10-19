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Utgått
TAPN505BK/00
Alltid där. Inga distraktioner
Behåll fokus med de trådlösa brusreducerande in-ear-hörlurarna som ger dig upp till 14 timmars speltid. Den lätt nackremmen gör det enkelt att hålla hörlurarna nära. De senaste smarta funktionerna ser till att du är organiserad.
13 mm högtalarelement/sluten baksida
In-ear
Svart
Nackrem
Hantera ditt liv utan att ta fram telefonen: fråga bara Google-assistenten. En lång (2 sek.) knapptryckning på hörselkåpan aktiverar assistenten. Du kan be den att öppna kalendern, läsa aviseringar från telefonen, ringa eller skicka meddelanden till vänner, hantera spellistor och mycket mer.
Inga mer irriterande ekon när du pratar i telefon. Med vår akustiska ekoreducering får du alltid en klar och störningsfri anslutning.
Den smala nackremmen sitter bekvämt bakom nacken.
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