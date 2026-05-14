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TAR1509/00
FM/AM
Analog inställning
Batteridriven
Alla dina favoriter hörs tydligt med den här ultrabärbara FM/AM-radion. Analog inställning gör det enkelt att hitta det du är på jakt efter, och den långa teleskopantennen möjliggör bästa möjliga mottagning oavsett var du befinner dig.
Två tumhjul gör att du kan ställa in radion och styra volymen, och det finns ett smidigt sidoreglage för att byta mellan FM- och AM-vågbanden. Det stora och tydliga inställningsfönstret gör att du kan se vilken frekvens du har ställt in och en LED-indikator tänds när signalen är stark.
Den här analoga radion är tillräckligt liten för att få plats i fickan, eller kan du låta den hänga från handleden med den medföljande snodden. Radion drivs med två AAA-batterier och det finns ett hörlursuttag för privat lyssning – perfekt om du vill höra de senaste sportresultaten när du är ute och shoppar!
3.8
av 5
4
Recensioner
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Fördelar
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Nackdelar
No incluye auriculares ni pilas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Fördelar
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Nackdelar
En principio nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil
Den här recensionen skrevs för TAR1509 Radio FM/AM portátil