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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Kompakt, bärbar radio
Analog FM/AM-inställning
Inbyggt litiumjonbatteri
SOS-ficklampa
Den här praktiska, bärbara radion är den perfekta följeslagaren för längre utflykter. Få tydliga radiosignaler, ladda andra enheter och lys upp vägen med den kraftfulla ficklampan. Den kan till och med avge ett högt SOS-alarm med ett blinkande ljus i nödsituationer.
Den här praktiska radion kommer inte att göra dig besviken. Ladda radion med den medföljande USB-C-kabeln för upp till 32 timmar radiotid på en rimlig volym.
Nu behöver du aldrig få slut på ström! Du kan alltid ladda tack vare solpanelerna på radions ovansida eller veven. Du kan även använda tre AAA-batterier (medföljer inte). En USB-A-port gör att du kan använda radion för att ladda dina andra enheter i en nödsituation.
4.3
av 5
14
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Portable radio with torch
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Fördelar
Multifunktional
Nackdelar
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe