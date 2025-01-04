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Klockradio

TAR3205/12

3.1
| (42) Recensioner
Vakna redo att sätta igång
Gör det enkelt för dig med den här digitala FM-klockradion. Flera snabbval gör det lätt att byta mellan stationer, och du kan ställa in alarmet så att det väcker dig med en stigande radiovolym. Sugen på att ta sovmorgon? Då är det bara att sträcka ut handen och trycka på snoozeknappen.
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  • FM, digitalmottagare

  • Dubbelt larm

FM-digitalradio

FM-mottagaren ger tydlig mottagning och du kan ställa in upp till 10 snabbval för dina favoritkanaler. Displayen visar tiden tydligt.

Insomningsfunktion. Somna medan du lyssnar på radion

Somna till din favoritkanal som spelar i bakgrunden. Du kan ställa in klockans insomningstimer på att ha radion igång i upp till 2 timmar. När den förinställda tiden har passerat stängs radion av.

Dubbelt larm. En klocka, två väckningslarm

Med den dubbla larmfunktionen kan du ställa in två olika larm, och med funktionen för behaglig uppvakning ökar radiovolymen gradvis så att du vaknar behagligt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

42

Recensioner

04/01/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Klockradio

Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klockradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klockradio

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Fördelar

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Nackdelar

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR3205 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAR3205 Clock Radio

24/03/2025

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Zoals verwacht van Philips

Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!

Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klokradio

Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klokradio

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