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TAR3205/12
FM, digitalmottagare
Dubbelt larm
FM-mottagaren ger tydlig mottagning och du kan ställa in upp till 10 snabbval för dina favoritkanaler. Displayen visar tiden tydligt.
Somna till din favoritkanal som spelar i bakgrunden. Du kan ställa in klockans insomningstimer på att ha radion igång i upp till 2 timmar. När den förinställda tiden har passerat stängs radion av.
Med den dubbla larmfunktionen kan du ställa in två olika larm, och med funktionen för behaglig uppvakning ökar radiovolymen gradvis så att du vaknar behagligt.
3.1
av 5
42
Recensioner
Berlind
04/01/2025
Sverige
Verifierad köpare
Klockradio
Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klockradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klockradio
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Fördelar
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Nackdelar
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR3205 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAR3205 Clock Radio
Hét merk!
24/03/2025
Nederland
Verifierad köpare
Zoals verwacht van Philips
Uitgebreide beschrijving en simpele bediening maakt dit product perfect!
Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klokradio
Den här recensionen skrevs för TAR3205 Klokradio