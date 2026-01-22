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TAS1509BK/00
Njut av bra ljud var du än är
Ta med dig ditt ljud vart du än går med denna fantastiska Bluetooth-högtalare. Ett passivt membran ger kraftfull bas och IPX7-klassningen innebär att högtalaren kan sänkas ned i vatten i 30 minuter utan problem. Ring handsfreesamtal var du än är.
Passivt membran. Kraftfull bas
Parkoppla två högtalare för stereoljud
5W RMS-uteffekt
Vattentät enligt IPX7
Den här fantastiska lilla högtalaren levererar en otroligt fyllig och kraftfull bas. Ta med dig musiken och hör den klart och tydligt i trädgården, på promenaden eller stranden. Perfekt att ta med, oavsett vad du har för planer.
Sugen på ett ännu fylligare ljud? Du kan enkelt ansluta två likadana högtalare till varandra för ett fantastiskt stereoljud. Hör musiken så som den är tänkt att låta. Även när du är ute på språng missar du inte ett enda taktslag eller ord.
Den här fantastiska lilla högtalaren är redo för allt. Oavsett om du överraskas av regnet, tränar dig svettig eller till och med hoppar från en båt innebär IPX7-klassningen för vattentålighet att högtalaren kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter utan problem.
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