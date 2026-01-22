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  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är
  • Njut av bra ljud var du än är

Trådlös högtalare

TAS1509BK/00

Njut av bra ljud var du än är

Ta med dig ditt ljud vart du än går med denna fantastiska Bluetooth-högtalare. Ett passivt membran ger kraftfull bas och IPX7-klassningen innebär att högtalaren kan sänkas ned i vatten i 30 minuter utan problem. Ring handsfreesamtal var du än är.

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Njut av bra ljud var du än är

  • Passivt membran. Kraftfull bas

  • Parkoppla två högtalare för stereoljud

  • 5W RMS-uteffekt

  • Vattentät enligt IPX7

Passiv radiator för kraftfull bas

Passiv radiator för kraftfull bas

Den här fantastiska lilla högtalaren levererar en otroligt fyllig och kraftfull bas. Ta med dig musiken och hör den klart och tydligt i trädgården, på promenaden eller stranden. Perfekt att ta med, oavsett vad du har för planer.

Parkoppla med en likadan högtalare för stereoljud

Sugen på ett ännu fylligare ljud? Du kan enkelt ansluta två likadana högtalare till varandra för ett fantastiskt stereoljud. Hör musiken så som den är tänkt att låta. Även när du är ute på språng missar du inte ett enda taktslag eller ord.

Vattentät enligt IPX7

Vattentät enligt IPX7

Den här fantastiska lilla högtalaren är redo för allt. Oavsett om du överraskas av regnet, tränar dig svettig eller till och med hoppar från en båt innebär IPX7-klassningen för vattentålighet att högtalaren kan sänkas ned i vatten i upp till 30 minuter utan problem.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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