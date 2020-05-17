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Utgått

Trådlös högtalare

TAS5305/00

Fixa festen

Ta med musik var som helst med den vattentäta Bluetooth-högtalaren som är redo att få igång festen! Du får 12 timmars speltid och livfullt ljud med kraftfull bas. Färgade LED-lampor fixar en ljusshow i takt med musiken, och tack vare audio-in kan du ansluta andra källor.

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Fixa festen

  • Bluetooth®

  • 16 W uteffekt

  • 12 timmars speltid

  • IPX7-vattentät

Vattentät och redo att användas

Vattentät och redo att användas

Den här bärbara Bluetooth-högtalaren är IPX7-klassad, vilket innebär att den tål att sänkas ned helt i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter. Du kan festa i duschen, vid poolen eller till och med i poolen! Den trådlösa räckvidden är 20 m.

Festa loss med 12 timmars speltid

Festa loss med 12 timmars speltid

Ljudet förblir klart även när du spelar musik högt, och ett passivt högtalarelement förstärker basen. Du får 12 timmars speltid och en fullständig laddning tar sex timmar. Vill du göra festen ännu större? Para ihop med en identisk högtalare för stereoljud.

Lys i takt med musiken. LED-lampor

Lys i takt med musiken. LED-lampor

När festen börja komma igång, gör ljusshowen likadant. LED-lampor i varje ände av högtalaren blinkar till musiken.

Tekniska specifikationer

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