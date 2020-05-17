Vattentät och redo att användas

Den här bärbara Bluetooth-högtalaren är IPX7-klassad, vilket innebär att den tål att sänkas ned helt i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter. Du kan festa i duschen, vid poolen eller till och med i poolen! Den trådlösa räckvidden är 20 m.