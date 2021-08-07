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Håll festen igång längre med den vattentäta Bluetooth-högtalaren som ger dig 20 timmars speltid. Kraftfull bas ser till att ingen står still. Du kan ladda din smarta enhet via USB-porten tack vare högtalarnas batteri med hög kapacitet.
Bluetooth®
30 W uteffekt
20 timmars speltid
Inbyggd strömbanksfunktion
Den här bärbara Bluetooth-högtalaren är IPX7-klassad, vilket innebär att den tål att sänkas ned helt i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter. Du kan festa i duschen, vid poolen eller till och med i poolen! Den trådlösa räckvidden är 20 m.
Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på 4 400 mAh ger dig 20 timmars speltid och du kan ladda din smarta enhet via högtalarens USB-port. Det tar 6 timmar att ladda batteriet helt.
Dubbla passiva högtalarelement ger kraftfull bas och ljudet förblir klart även vid hög volym. Vill du göra festen ännu större? Para ihop med en identisk högtalare för stereoljud. LED-lampor i varje ände av högtalaren blinkar till musiken.
3.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
dédé 85
07/08/2021
France
surpris de la qualité du produit.bonne musicalité
La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.
Fördelar
musicalité . temps d'utilisation sans le recharger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil
Datum för användning 2020-07-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil
Datum för användning 2020-07-07
anzare
10/09/2023
France
bluetooth ne se maintient pas
le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?
Fördelar
un bon son
Nackdelar
bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil
Datum för användning 2022-08-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil
Datum för användning 2022-08-10