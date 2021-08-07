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Utgått

Trådlös högtalare

TAS6305/00

3.5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Festa dygnet runt

Håll festen igång längre med den vattentäta Bluetooth-högtalaren som ger dig 20 timmars speltid. Kraftfull bas ser till att ingen står still. Du kan ladda din smarta enhet via USB-porten tack vare högtalarnas batteri med hög kapacitet.

Visa alla fördelar

Festa dygnet runt

  • Bluetooth®

  • 30 W uteffekt

  • 20 timmars speltid

  • Inbyggd strömbanksfunktion

Vattentät och redo att användas

Vattentät och redo att användas

Den här bärbara Bluetooth-högtalaren är IPX7-klassad, vilket innebär att den tål att sänkas ned helt i vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 minuter. Du kan festa i duschen, vid poolen eller till och med i poolen! Den trådlösa räckvidden är 20 m.

20 timmars uppspelningstid. Inbyggd strömbanksfunktion

20 timmars uppspelningstid. Inbyggd strömbanksfunktion

Det uppladdningsbara litiumjonbatteriet på 4 400 mAh ger dig 20 timmars speltid och du kan ladda din smarta enhet via högtalarens USB-port. Det tar 6 timmar att ladda batteriet helt.

Spela upp det högt. Para ihop för stereo

Spela upp det högt. Para ihop för stereo

Dubbla passiva högtalarelement ger kraftfull bas och ljudet förblir klart även vid hög volym. Vill du göra festen ännu större? Para ihop med en identisk högtalare för stereoljud. LED-lampor i varje ände av högtalaren blinkar till musiken.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
2
1

07/08/2021

France

France

surpris de la qualité du produit.bonne musicalité

La musique me tient compagnie . Et je suis satisfait de cet instrument . De plus la batterie tient la journée.

Fördelar

musicalité . temps d'utilisation sans le recharger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil

Datum för användning 2020-07-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil

Datum för användning 2020-07-07

10/09/2023

France

France

bluetooth ne se maintient pas

le Bluetooth de mon Phillips s6305 ne se maintien pas , il se coupe des que j'essai de connecter un périphérique, que faire?

Fördelar

un bon son

Nackdelar

bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil

Datum för användning 2022-08-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAS6305 Enceinte sans fil

Datum för användning 2022-08-10

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