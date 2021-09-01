Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
TASN503BK/00
Träna smartare.
Hitta din intensitet med dessa vattentäta trådlösa in-ear-sporthörlurar. Pulsmätaren hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje träningspass. 6 timmars speltid och kraftfullt ljud tar dig till nästa nivå.
6 mm element/sluten baksida
In-ear
6 timmars speltid
Registrera pulsen med den inbyggda pulsmätaren. En sensor i öronsnäckan registrerar din puls med precision. Du vet när du ska köra hårdare och när du ska vila så att du får bästa möjliga resultat från varje träningspass. Kompatibel med öppna fitnessappar.
Användarvänlig knapp gör det lätt för barn att ta emot ett samtal, hoppa över ett spår eller pausa det de lyssnar på. Allt utan att röra vid smarttelefonen. Volymknapparna längst ned på öronsnäckan är lätta att nå, och det är även LED-lampsknappen.
Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger perfekt passform.
2.0
av 5
1
Recension
Audio Expert
01/09/2021
Nederland
Goed geluid matig design
Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.
Fördelar
Goed geluid
Nackdelar
Fragile bouw kwaliteit
Den här recensionen skrevs för TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Datum för användning 2021-05-01
Den här recensionen skrevs för TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon
Datum för användning 2021-05-01
Det faktiska resultatet kan variera