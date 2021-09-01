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Utgått

Trådlösa hörlurar

TASN503BK/00

2

| (1) Recension

Träna smartare.

Hitta din intensitet med dessa vattentäta trådlösa in-ear-sporthörlurar. Pulsmätaren hjälper dig att få ut mesta möjliga av varje träningspass. 6 timmars speltid och kraftfullt ljud tar dig till nästa nivå.

Visa alla fördelar

I alla väder.

Träna smartare.

  • 6 mm element/sluten baksida

  • In-ear

  • 6 timmars speltid

Inbyggd pulsmätare.

Registrera pulsen med den inbyggda pulsmätaren. En sensor i öronsnäckan registrerar din puls med precision. Du vet när du ska köra hårdare och när du ska vila så att du får bästa möjliga resultat från varje träningspass. Kompatibel med öppna fitnessappar.

Användarvänlig knappkontroll

Användarvänlig knapp gör det lätt för barn att ta emot ett samtal, hoppa över ett spår eller pausa det de lyssnar på. Allt utan att röra vid smarttelefonen. Volymknapparna längst ned på öronsnäckan är lätta att nå, och det är även LED-lampsknappen.

Tre utbytbara proppar för en perfekt passform i örat

Tre storlekar på de utbytbara gummipropparna ger perfekt passform.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

1

Recension

5
4
3
1

01/09/2021

Nederland

Nederland

Goed geluid matig design

Het geluid is prima. Maar de koptelefoon valt letterlijk van ellende uit elkaar. Phillips klanten service helpt je helaas niet verder met reparatie.

Fördelar

Goed geluid

Nackdelar

Fragile bouw kwaliteit

Den här recensionen skrevs för TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Datum för användning 2021-05-01

Den här recensionen skrevs för TASN503BK Draadloze hoofdtelefoon

Datum för användning 2021-05-01

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