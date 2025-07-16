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Utgått
TAT1207WT/00
Öronproppar med bekväm passform
Superlitet laddningsfodral
Stänk-/svettåliga: IPX4
Upp till 18 timmars speltid
De här bekväma öronpropparna sitter säkert i hörselgångarna och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Hör varje takt och ord! De sitter bekvämt tack vare tre olika storlekar på de mjuka, utbytbara öronpropparna i silikon.
Det här lilla fodralet ger dig stor kraft i ett litet format. När hörlurarna är fulladdade får du 6 timmars speltid och ett fulladdat fodral ger ytterligare 12 timmar. Ladda hörlurarna i 15 minuter så får du en extra timme!
Med IPX4-klassning och kraftfulla 6 mm-element får du fantastiskt ljud i alla väder! Hörlurarna är stänktåliga och klarar av både lite regn och svett, så du behöver inte oroa dig om det börjar regna.
2.3
av 5
12
Recensioner
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Fördelar
Hållbara
Nackdelar
Lite "klumpiga" i örat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Fördelar
Noise resistant
Nackdelar
Low high volume
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1207WT True Wireless Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAT1207WT True Wireless Headphones