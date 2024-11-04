Jeg har mottatt flere klager på lydkvaliteten fra mikrofonen i headsettet under samtaler. Lydkvaliteten for min egen del er også under forventningene, og programvaren for knappebruk og selve appen er lite brukervennlig og ustabil. Det eneste positive er god batteritid. Hadde det ikke vært for at jeg kjøpte disse til en sterkt redusert pris på -60% som et tredjehåndsheadset, ville jeg ha byttet dem ut umiddelbart.