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  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
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  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut
  • Älska det du hör. Älska hur de ser ut

Utgått

8000 seriesTrue wireless in-ear-hörlurar

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Recensioner

1 utmärkelse

Älska det du hör. Älska hur de ser ut
Låt dig uppslukas av rikt, detaljerat ljud eller lyssna på världen omkring dig. De här raffinerade äkta trådlösa hörlurarna har aktiv brusreducering och medvetenhetsläge för att styra vad du hör. Den sofistikerade cirkulära designen har attityd.
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Älska det du hör. Älska hur de ser ut

  • 13 mm högtalarelement/sluten baksida

  • Bluetooth®

  • Svart

Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det

Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det

När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet kan du uppslukas med de här äkta trådlösa hörlurarna. En extern och en intern mikrofon kombineras för att filtrera bort externt brus. Med medvetenhetsläget kan du släppa in omvärlden igen när du behöver det.

Detaljerat, expansivt ljud med fyllig och kraftfull bas

Detaljerat, expansivt ljud med fyllig och kraftfull bas

Perfekt justerade element på 13 mm ger kraftfull bas och fantastisk klarhet för varje låt. Om du tar ut en öronsnäcka pausas musiken. Sätt tillbaka öronsnäckan för att starta uppspelningen igen.

Laddningsfodral. Få upp till 24 timmars speltid

Laddningsfodral. Få upp till 24 timmars speltid

Laddningsfodralet kan laddas trådlöst eller via USB-C. Ett fulladdat fodral ger dig ytterligare 18 timmars speltid. Hörlurarna spelar i 6 timmar på en enda laddning (5 timmar med ANC). Ladda dem i 15 minuter för att få ytterligare 1 timme.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-1679621

Recensioner

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2.4

av 5

11

Recensioner

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Fördelar

Connects no issues with other devices, decent battery life

Nackdelar

None yet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Fördelar

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Nackdelar

buitenzijde iets te glad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Fördelar

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Nackdelar

Touchcontrol is even zoeken

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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