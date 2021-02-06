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Utgått

Hörlurar

TAUE100BK/00

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Basljud
In-ear-hörlurar med förbättrade basprestanda som ger dig förstklassiga musikupplevelser.
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för bättre ljud

Basljud

  • Fylligt ljud

  • Bekväm passform

Neodymium-högtalarelementen ger rent, balanserat ljud

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

14,2 mm högtalarelement för djup bas och klart ljud

14,2 mm högtalarelement för djup bas och klart ljud

14,2 mm kvalitetshögtalarelement med neodymiummagnet ger fyllig bas och klart ljud.

Den ergonomiska utformningen passar perfekt i örgången

0

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Fördelar

Muy buen sonido

Nackdelar

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUE100BK Auriculares

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUE100BK Auriculares

20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Fördelar

Qualité de son, confort, basses

Nackdelar

Aucun

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUE100WT Casque

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAUE100WT Casque

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