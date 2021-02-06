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Utgått
Fylligt ljud
Bekväm passform
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
14,2 mm kvalitetshögtalarelement med neodymiummagnet ger fyllig bas och klart ljud.
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5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Fördelar
Muy buen sonido
Nackdelar
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUE100BK Auriculares
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUE100BK Auriculares
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Fördelar
Qualité de son, confort, basses
Nackdelar
Aucun
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUE100WT Casque
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAUE100WT Casque