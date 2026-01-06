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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroBärbar radio

TAV2000FB/00

1.5
| (2) Recensioner
The Janet
Poesi för både ögon och öron! Den här bärbara radion är utformad för att glädja med sitt iögonfallande utseende och fylliga, varma ljud. Lyssna på kristallklar FM-radio och streama enkelt spellistor: det finns även ett hörlursuttag så att du kan lyssna privat.
Visa alla fördelar

The Janet

  • Klassisk design, modernt ljud

  • Digital FM-mottagare

  • Bluetooth® 5.4

  • Batteriet kan bytas av användaren

Stil från då, ljud från nu

Stil från då, ljud från nu

En klassisk design, men med ett varmt ljud. Den här bärbara radion återinför den rundade design och taktila volymknapp som 50-talets radioapparater hade och ger ett varmt och överraskande kraftfullt ljud från fullregisterhögtalaren på 2,5 tum. Det är den perfekta blandningen av tradition och innovation.

Digital FM-mottagare med upp till 20 snabbval

Digital FM-mottagare med upp till 20 snabbval

Musik, nyheter, drama eller sport? Oavsett vad du gillar att lyssna på ger den här FM-radion kristallklar mottagning tack vare sin teleskopantenn. Digital inställning gör det otroligt enkelt att hitta stationer, och dessutom kan du spara 20 snabbval och tilldela snabbknapparna märkta 1 och 2 framtill på radion dina två favoritkanaler.

Bluetooth® 5.4 för en stabil anslutning med längre räckvidd

Bluetooth® 5.4 för en stabil anslutning med längre räckvidd

Den här klassiska radion gör mer än bara spela upp radio. Bluetooth® 5.4-anslutning gör att du kan streama poddar, spellistor och mycket mer från din smarta enhet till radion. Du får en stabil anslutning med hög ljudkvalitet, även om spellistan streamas från telefonen som ligger i ett annat rum.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.5

av 5

2

Recensioner

5
4
3

06/01/2026

Suomi

Suomi

Verifierad köpare

Melko lelu

Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.

Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Kannettava radio

Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Kannettava radio

12/11/2025

France

France

Son du reveil beacoup trop fort et non reglable

En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.

Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Radio portable

Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Radio portable

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.