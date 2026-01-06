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TAV2000FB/00
Klassisk design, modernt ljud
Digital FM-mottagare
Bluetooth® 5.4
Batteriet kan bytas av användaren
En klassisk design, men med ett varmt ljud. Den här bärbara radion återinför den rundade design och taktila volymknapp som 50-talets radioapparater hade och ger ett varmt och överraskande kraftfullt ljud från fullregisterhögtalaren på 2,5 tum. Det är den perfekta blandningen av tradition och innovation.
Musik, nyheter, drama eller sport? Oavsett vad du gillar att lyssna på ger den här FM-radion kristallklar mottagning tack vare sin teleskopantenn. Digital inställning gör det otroligt enkelt att hitta stationer, och dessutom kan du spara 20 snabbval och tilldela snabbknapparna märkta 1 och 2 framtill på radion dina två favoritkanaler.
Den här klassiska radion gör mer än bara spela upp radio. Bluetooth® 5.4-anslutning gör att du kan streama poddar, spellistor och mycket mer från din smarta enhet till radion. Du får en stabil anslutning med hög ljudkvalitet, även om spellistan streamas från telefonen som ligger i ett annat rum.
1.5
av 5
2
Recensioner
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Verifierad köpare
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Kannettava radio
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Kannettava radio
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Radio portable
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Radio portable
Bluetooth®-märket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.