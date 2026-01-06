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TAV2000FB/00
The Janet
Poesi för ögon och öron! Den här bärbara radion för hemmet är utformad för att väcka förtjusning med sitt djärva utseende och fylliga, varma ljud. Njut av kristallklar FM-radio och streama enkelt spellistor. Det finns även ett hörlursuttag för privat lyssning.
Klassisk design, modernt ljud
Digital FM-inställning
Bluetooth® 5.4
Batteri som kan bytas av användaren
Kom för den klassiska designen, stanna för det varma ljudet. Den här bärbara radion återupplivar 1950-talets rundade design och taktila volymratt och kompletterar det med ett varmt, förvånansvärt kraftfullt ljud från sitt 2.5” fullregisterelement. Det är den perfekta kombinationen av tradition och innovation.
Musik, nyheter, drama eller sport? Oavsett vad du gillar att lyssna på ger den här FM-radion kristallklar mottagning tack vare teleskopantennen. Den digitala stationsinställningen gör det superenkelt att hitta stationer – dessutom kan du spara 20 förval och tilldela dina två favoriter till snabbvalsknapparna märkta 1 och 2 på radions framsida.
Den här radion i klassisk stil kan mycket mer än att bara spela radio. Med Bluetooth® 5.4-anslutning kan du strömma poddar, spellistor och mycket mer från din smarta enhet till radion. Du får en stabil anslutning med hög ljudkvalitet, även om spellistan strömmas från telefonen som du lämnade i ett annat rum.
1.5
av 5
2
Recensioner
Jopoilija
06/01/2026
Suomi
Verifierad köpare
Melko lelu
Ylihintanen keräilykappele jonka joka kuuluu hyvin mutta ääni aaltoilee bluetooth tilassa. antenni heikko poikkinapsahtava.
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Kannettava radio
Date of Use 2025-12-06
Simon59
12/11/2025
France
Son du reveil beacoup trop fort et non reglable
En mode reveil, le son de la radio ou du buzzer monte progressivement jusqu'au maximum du volume. C est beaucoup trop fort. Cela reveille toute la maison. Le volume ne se règle pas malheureusement. Le reveil est donc inutilisable. Impossible de baisser le son ensuite il faut eteindre le reveil pour que cela s'arrete.
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Den här recensionen skrevs för Retro TAV2000FB Radio portable
Date of Use 2025-10-12
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.