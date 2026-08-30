Remdriven skivspelare med 2 hastigheter. Högkvalitativa komponenter

Från fynden i skivbackarna till dina mest värdefulla limiterade utgåvor – på den gjutna aluminiumtallriken kan du spela vinyl med 33 1/3 eller 45 rpm. En motviktsbalanserad tonarm i aluminium och en utbytbar Audio-Technica-nål följer spåren precis som de ska, och det automatiska stoppet förhindrar att skivorna fortsätter snurra när de är slut.