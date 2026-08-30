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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Ny

RetroBluetooth®-skivspelare

TAV5000/10

The Stevie Pro

Låt musiken göra sitt med den här retroinspirerade Bluetooth®-skivspelaren med inbyggda 2-vägshögtalare. Stevie Pro ger ett större, tydligare och rymligare stereoljud för skivorna du spelar och låtarna du strömmar.

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The Stevie Pro

  • Retrodesign, modernt ljud

  • Skivspelare med 2 hastigheter

  • Bluetooth® 6.0

  • 2-vägs basreflexhögtalare

Dåtidens utseende, nutidens ljud

Den kanske ser ut som din morbrors gamla skivspelare, men det fylliga, varma ljudet och de moderna funktionerna gör den helt tidsenlig. Allt-i-ett-designen passar perfekt på skrivbord och sideboards – dessutom får du bekvämligheten med Bluetooth® och vår praktiska tillhörande app för dina vinylskivor.

Fylligare, djupare stereoljud. 2-vägs basreflexhögtalare

The Stevie Pro vet hur man får till rätt sväng. Inbyggda 2-vägs basreflexhögtalare fyller luften med klara höga toner, uttrycksfullt mellanregister och djup, kraftfull bas. Dynamiken är distinkt, ljudbilden är bred och uteffekten är tillräckligt kraftfull för att fylla ett mindre rum.

Remdriven skivspelare med 2 hastigheter. Högkvalitativa komponenter

Från fynden i skivbackarna till dina mest värdefulla limiterade utgåvor – på den gjutna aluminiumtallriken kan du spela vinyl med 33 1/3 eller 45 rpm. En motviktsbalanserad tonarm i aluminium och en utbytbar Audio-Technica-nål följer spåren precis som de ska, och det automatiska stoppet förhindrar att skivorna fortsätter snurra när de är slut.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc.