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Utgått

Trådlös högtalare

TAVS300/00

Modern retro

Spela upp musik på ditt sätt. Den här Bluetooth-högtalaren ger dig bärbart ljud i ett retropaket. Du får 10 timmars speltid, klart ljud och aux-in för anslutning till valfri källa. Äkta 50-talsdetaljer i trä och mässing gör den här högtalaren tidlös.

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Modern retro

  • Bluetooth®

  • 4 W uteffekt

  • 10 timmars speltid

Vintagehölje i trä. Klassiska 50-talsdetaljer

Den här Bluetooth-högtalaren i retrostil ser ut som om den kommer direkt från 50-talet. Vintagehölje i trä. Kopparfärgat vred och högtalargaller. Detaljer från tiden då jazz och rock'n’roll dominerade.

10 timmars speltid

Batteriet ger dig 10 timmars speltid från en full laddning. Det tar cirka fyra timmar att ladda och görs lätt med den medföljande mikro-USB-kabeln. Med en enkel tryckning på Bluetooth-knappen blir den här högtalaren redo att paras ihop med Bluetooth-enheten.

Klart, detaljerat ljud. 1,75-tums fullregisterhögtalare

Från klassiskt till elektronica. Bara för att den här högtalaren ser jazzig ut betyder inte det att den bara är till för att spela upp jazz. Oavsett vad du lyssnar på ger fullregisterhögtalaren på 1,75 tum klart och tydligt ljud. Ett passivt högtalarelement förstärker basen och ger mer kraft vid låga toner.

Tekniska specifikationer

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