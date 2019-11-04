Klart, detaljerat ljud. 1,75-tums fullregisterhögtalare

Från klassiskt till elektronica. Bara för att den här högtalaren ser jazzig ut betyder inte det att den bara är till för att spela upp jazz. Oavsett vad du lyssnar på ger fullregisterhögtalaren på 1,75 tum klart och tydligt ljud. Ett passivt högtalarelement förstärker basen och ger mer kraft vid låga toner.