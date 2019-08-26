Klart, detaljerat ljud. 3-tums fullregisterhögtalare

Från hip-hop till EDM. Bara för att den här högtalaren ser jazzig ut betyder inte det att den bara spelar jazz. Oavsett vad du lyssnar på levererar den 3 tum stora fullregisterhögtalaren klart och detaljerat ljud. En basreflexport fyller i de låga tonerna, vilket ger dig en fyllig och kraftfull basrespons.