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Utgått
TAVS500/00
Allt och lite till
En look som värmer hjärtat. Ljud som får fötterna att röra på sig. Den här stora Bluetooth-högtalaren i retrostil ger dig 10 timmars speltid, kraftfull bas och aux-in för anslutning till alla sorters källor. Äkta 50-talsdetaljer gör den här högtalaren tidlös.
Bluetooth®
10 W uteffekt
10 timmars speltid
Den här Bluetooth-högtalaren i retrostil ser ut som om den kommer direkt från 50-talet. Vintagehölje i trä. Kopparfärgat vred och högtalargaller. Detaljer från tiden då jazz och rock'n’roll dominerade.
Batteriet ger dig 10 timmars speltid från en full laddning. Det tar cirka fyra timmar att ladda och görs lätt med den medföljande mikro-USB-kabeln. Med en enkel tryckning på Bluetooth-knappen blir den här högtalaren redo att paras ihop med Bluetooth-enheten.
Från hip-hop till EDM. Bara för att den här högtalaren ser jazzig ut betyder inte det att den bara spelar jazz. Oavsett vad du lyssnar på levererar den 3 tum stora fullregisterhögtalaren klart och detaljerat ljud. En basreflexport fyller i de låga tonerna, vilket ger dig en fyllig och kraftfull basrespons.
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