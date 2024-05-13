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Utgått
TAW6205/10
All din musik. Alla rum.
Den här trådlösa högtalaren är fantastisk på egen hand och ännu bättre tillsammans med andra. Matcha den med TV:n eller andra högtalare för att fantastiskt ljud i flera rum. Parkoppla för stereo. Eller gör Ambilight på din Philips-TV ännu bättre genom att även ansluta högtalaren.
Wi-Fi. Ljud i flera rum
Kompatibel med DTS Play-Fi
Ansluter till röstassistenter
Inbyggd LED
Oavsett om du streamar direkt från Spotify eller använder högupplösta album på Tidal via DTS Play-Fi-appen kan du streama allt med den här högtalaren. Allt du gillar kommer att låta fylligare, djupare och tydligare – från partyspellistor i vardagsrummet till poddsändningar på kontoret.
2.7
av 5
54
Recensioner
Hiphopanonymous
13/05/2024
United Kingdom
These are great.
I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.
Fördelar
Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.
Nackdelar
None so far.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6205 Wireless home speaker
Datum för användning 2023-05-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6205 Wireless home speaker
Datum för användning 2023-05-13
HaHarry
07/07/2023
Nederland
Na software update werkt deze eindelijk goed
Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.
Fördelar
geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design
Nackdelar
Opgelost wifi verbinding
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum för användning 2023-01-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik
Datum för användning 2023-01-07
10/08/2022
Deutschland
Was ganz anderes
Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.
Fördelar
Ton und Licht einfach eine tolle Sache
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Datum för användning 2021-07-10
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause
Datum för användning 2021-07-10