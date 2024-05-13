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Utgått

Trådlös högtalare för hemmet

TAW6205/10

2.7

| (54) Recensioner

All din musik. Alla rum.

Den här trådlösa högtalaren är fantastisk på egen hand och ännu bättre tillsammans med andra. Matcha den med TV:n eller andra högtalare för att fantastiskt ljud i flera rum. Parkoppla för stereo. Eller gör Ambilight på din Philips-TV ännu bättre genom att även ansluta högtalaren.

Visa alla fördelar

All din musik. Alla rum.

  • Wi-Fi. Ljud i flera rum

  • Kompatibel med DTS Play-Fi

  • Ansluter till röstassistenter

  • Inbyggd LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Allt finns här

Oavsett om du streamar direkt från Spotify eller använder högupplösta album på Tidal via DTS Play-Fi-appen kan du streama allt med den här högtalaren. Allt du gillar kommer att låta fylligare, djupare och tydligare – från partyspellistor i vardagsrummet till poddsändningar på kontoret.

Flerrumskonfiguration via Philips Sound- eller DTS Play-Fi-appen

Nätdriven. Mått: 115 x 212 x 116 mm

Tekniska specifikationer

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2.7

av 5

54

Recensioner

13/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

These are great.

I added 2 of these to the B8805/10 soundbar and as long as you long press the "off" button on the soundbar remote, to put them into eco standby, they wake back up with soundbar when i turn the telly on. I've been really impressed with my relatively inexpensive sound system.

Fördelar

Inexpensive, enhance the atmos experience from soundbar.

Nackdelar

None so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6205 Wireless home speaker

Datum för användning 2023-05-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6205 Wireless home speaker

Datum för användning 2023-05-13

07/07/2023

Nederland

Nederland

Na software update werkt deze eindelijk goed

Geluid was al top maar verbinding met wifi was niet stabiel. Na laatste software update lijkt dat te zijn opgelost.

Fördelar

geluidskwaliteit, Ambilight LEDs, mooi design

Nackdelar

Opgelost wifi verbinding

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum för användning 2023-01-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6205 Draadloze luidspreker voor thuisgebruik

Datum för användning 2023-01-07

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Was ganz anderes

Wer kommt bitte auf so eine tolle Idee LEDs auf der Rückseite eines Lautsprechers anzubringen. Mich hat dieser Lautsprecher total begeistert. Wollte den Sound von meinem Philips Fernseher erweitern und habe online gelesen, dass es auch möglich sei, das Ambilight durch diese Lautsprecher zusätzlich zu erweitern. Direkt gekauft, ausgepackt und angeschlossen. Ich muss zugeben, die Updates dauern etwas aber das Endergebnis muss ja stimmen und das tut es. Der Ton ist hervorragend und jetzt habe ich im gesamten Wohnzimmer Ambilight. Das sieht wunderbar aus. Die Anbindung durch die DTS PlayFi Unterstützung ist recht einfach. Auch Musik streamen geht problemlos und der Fernseher kann auch mit eingebunden werden. Zack 5.1. wenn man sich auch den passenden Subwoofer dazu holt.

Fördelar

Ton und Licht einfach eine tolle Sache

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Datum för användning 2021-07-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAW6205 Kabelloser Lautsprecher für Zuhause

Datum för användning 2021-07-10

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