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  • Extra trim- och rakblad
  • Extra trim- och rakblad
  • Extra trim- och rakblad
  • Extra trim- och rakblad
  • Extra trim- och rakblad
  • Extra trim- och rakblad

Bodygroom replacement foilExtra skärblad

TT2000/43

3.5
| (591) Recensioner
Extra trim- och rakblad
Extra skärbladshuvud TT2000/51 för Philips Bodygroom-rakapparat i serierna 3000, 5000 och 7000
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Kompatibla produkter
Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Duschsäker ljumsk- och kroppstrimmer

BG5021/15

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Renoverad duschsäker kroppstrimmer

BG5021/16R1

Bodygroom Series 7000

Bodygroom Series 7000
Renoverad duschsäker kroppstrimmer

BG7025/15R1

Byt skärblad en gång om året för bästa resultat

Extra trim- och rakblad

  • Passar Bodygroom S3000-serien

  • Passar Bodygroom S5000-serien

  • Passar Bodygroom S7000-serien

  • Passar Click&Style (S500/700)

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

100 % vattentät för användning i duschen och enkel rengöring

100 % vattentät för enkel användning och rengöring.

Säkert, och ger mindre irritation för en bekväm hårborttagning

Säkert, och ger mindre irritation för en bekväm hårborttagning

Rakhuvudet har patenterade rundade kanter och ett hypoallergent skärblad som skyddar huden medan du rakar dig. Den dubbelriktade trimmern klipper längre hårstrån som rakats av med skärbladet så att du får ett närmare resultat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

591

Recensioner

04/08/2018

Sverige

Sverige

Fantastisk

Enkel, lätt perfekt för resan. Jag använder den för hela kroppen och ibland även skäggtrimning. Batteriet håller länge och den är perfekt att ta med i handbagage.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

03/10/2017

Sverige

Sverige

Bekvämt

Äntligen bekvämare och enklare kroppsvård tillochmed i duschen. Det enda är att jag ofta råkar trycka fel få det sitter en knapp mitt i greppet. Men annars är jag supernöjd....

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

08/01/2017

Sverige

Sverige

Överraskade bra!

Inköpt under gårdagen och jag var klart överraskad att den gjorde ett så pass bra jobb och att den var så smidigt. Den kändes stabil och trygg att arbeta med och en lagom tyngd som gör den sansad och lätt manövrerad. Kan varmt rekommendera produkten även om jag bara använt den en gång ännu. Hoppas innerligt att den fortsätter att leverara :D

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud

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