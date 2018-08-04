Wow känns som en riktig rakapparat både kvalitetsmässigt och då man använder den , jämfört med gamla tt2020. Den gamla kändes slö som en som en celeronprocessor jämfört med den nya. Den gamla var mer som en leksak men den nya kan jämföra sig med dom bättre apparaterna iallafall känns den så den ger ett gediget och genomtänkt intryck. Går nu att raka skägget med den vilken den förra inte var så bra på. Nog inte riktigt lika bra som en rakapparat dock men helt ok resultat. Jag … Läs helaprovade även att ta tt2020 bladet på den nya apparaten och även om dom ser exakt likadana ut vart rakningen trög med tt2020 bladet på den nya tt2040. Så även där verkar man ha förbättrat det hela utan att det syns. Inget man märket med blotta ögat eller tror att dom ska förbättra. .Har ej provat nya bladet på den gamla dock. Har bara använt den en gång men den slår den gamla med hästlängder, både prestandamässigt samt att slippa sätta på massa hylsor beroende på vad man ska raka. Köpte den på philips onlineshop for 623kr ink frakt, riktigt bra pris. Leverans med ups på 2 dagar. Tänk dock på att vara hemma eller ange leveransadressen till jobbet.