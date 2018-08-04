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TT2000/43
Passar Bodygroom S3000-serien
Passar Bodygroom S5000-serien
Passar Bodygroom S7000-serien
Passar Click&Style (S500/700)
100 % vattentät för enkel användning och rengöring.
Rakhuvudet har patenterade rundade kanter och ett hypoallergent skärblad som skyddar huden medan du rakar dig. Den dubbelriktade trimmern klipper längre hårstrån som rakats av med skärbladet så att du får ett närmare resultat.
3.5
av 5
591
Recensioner
Erni
04/08/2018
Sverige
Fantastisk
Enkel, lätt perfekt för resan. Jag använder den för hela kroppen och ibland även skäggtrimning. Batteriet håller länge och den är perfekt att ta med i handbagage.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Roupé1965
03/10/2017
Sverige
Bekvämt
Äntligen bekvämare och enklare kroppsvård tillochmed i duschen. Det enda är att jag ofta råkar trycka fel få det sitter en knapp mitt i greppet. Men annars är jag supernöjd....
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
BZA90
08/01/2017
Sverige
Överraskade bra!
Inköpt under gårdagen och jag var klart överraskad att den gjorde ett så pass bra jobb och att den var så smidigt. Den kändes stabil och trygg att arbeta med och en lagom tyngd som gör den sansad och lätt manövrerad. Kan varmt rekommendera produkten även om jag bara använt den en gång ännu. Hoppas innerligt att den fortsätter att leverara :D
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 7000 TT2040/32 med justerbar kroppstrimmer och rakhuvud