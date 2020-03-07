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  • HD-ljud
  • HD-ljud
  • HD-ljud
  • HD-ljud
  • HD-ljud
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  • HD-ljud
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  • HD-ljud
  • HD-ljud
  • HD-ljud
  • HD-ljud

Utgått

In-ear-hörlurar med mikrofon

TX2WT/00

4.4
| (11) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
HD-ljud
Med Philips TX2 får du ljud med hög upplösning och utökad bas tack vare de förstklassiga högtalarelementen och ovala ljudrören. De bekväma öronsnäckorna har en anpassad passform som ger en uppslukande upplevelse, och tack vare den platta sladden slipper du sladdtrassel.
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Förstklassiga högtalarelement med ovala ljudrör

HD-ljud

  • 13,5 mm högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Mässingsmetallringen reducerar vibrationer för bättre ljudkvalitet

Den lättviktiga mässingsmetallringen reducerar vibrationer för förbättrad ljudkvalitet och precision.

Ergonomiska ovala ljudrör passar bra i örat och är bekväma

Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forsking om människans öra. Den ergonomiska formen passar bekvämt i alla öron och garanterar optimal passform och komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

11

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2

07/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

High-Res in-ear headphones

This Philips in-ear headphones TX2BK needs to be match with rubber ear-bud when listening. This product has excellent in high frequencies details though in low level background but If mismatch with rubber-bud you can’t hear low bass frequencies. I found that all 3 sets of buds in the package mismatch with my ears so I solved this problem with my old buds from “beat” and the music comes excellent. The sound of this product is almost flat, it can control mid-range in flat while showing details in high frequencies. I love ❤️ this product.

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Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic

23/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent earbuds, best so far

I have been using these earbuds for 2 years now. I have no negative feedback. The cable is intact. AUdio quality is superb. Connector is intact. Perfect wired earbuds so far.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic

04/02/2018

Deutschland

Deutschland

Waschbar bei 60° :-)

Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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