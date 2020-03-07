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Utgått
13,5 mm högtalarelement/sluten baksida
In-ear
Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.
Den lättviktiga mässingsmetallringen reducerar vibrationer för förbättrad ljudkvalitet och precision.
Ljudrörets ovala form bygger på omfattande forsking om människans öra. Den ergonomiska formen passar bekvämt i alla öron och garanterar optimal passform och komfort för en musikalisk helhetsupplevelse.
4.4
av 5
11
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Pod Pakred
07/03/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
High-Res in-ear headphones
This Philips in-ear headphones TX2BK needs to be match with rubber ear-bud when listening. This product has excellent in high frequencies details though in low level background but If mismatch with rubber-bud you can’t hear low bass frequencies. I found that all 3 sets of buds in the package mismatch with my ears so I solved this problem with my old buds from “beat” and the music comes excellent. The sound of this product is almost flat, it can control mid-range in flat while showing details in high frequencies. I love ❤️ this product.
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Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic
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Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic
icet
23/12/2018
United Kingdom
Excellent earbuds, best so far
I have been using these earbuds for 2 years now. I have no negative feedback. The cable is intact. AUdio quality is superb. Connector is intact. Perfect wired earbuds so far.
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Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX2BK In-ear headphones with mic
nons3ns
04/02/2018
Deutschland
Waschbar bei 60° :-)
Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\
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Den här recensionen skrevs för TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon