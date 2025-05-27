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Utgått
Högupplöst ljud
Over-ear
Akustisk design med öppen baksida
Öronkuddar som andas
Varje högtalare är handplockad, finjusterad och testad och paras ihop för att ge så detaljerat och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-elementen har effektstarka neodymmagneter för att återge musikens hela dynamik och leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett transparent mellanregister och ofördärvade höga frekvenser.
En akustisk design med öppen baksida eliminerar lufttrycksuppbyggnad bakom elementet, vilket medför att membranet kan röra sig fritt för ett mer transparent ljud och mjukare höga frekvenser.
4.4
av 5
25
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Palazzo
27/05/2025
United Kingdom
The Frequency Deal
These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.
Fördelar
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Nackdelar
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Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones
Headphone guy
24/08/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy Listening with an exciting range of tones.
Had these headphones for approx 1 month and purchased for listening to music via my laptop. They feel and are made solid, although I am not a big fan of the second larger headband, based purely on looks. The wire provided is more than long enough and the whole build quality is excellent, including ear pads. I listen to a wide variety of music (like most) and cannot say that these headphones lacked in any musical genre. The range of tones these headphones produce are excellent, and they have not struggled or distorted once!
Fördelar
Sound and build quality.
Nackdelar
Second larger headband.
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones
none of your business
29/12/2021
United Kingdom
Very much better than more expensive wifi alternat
These are the best headphones I've tried, including brand leaders, under £200. The sound quality is excellent, authentic and very pleasing. They are comfortable to wear.
Fördelar
Sound quality, comfort
Nackdelar
none
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones