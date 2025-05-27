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  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma
  • Högupplöst ljud, bekvämt hemma

Utgått

FidelioHörlurar

X2HR/00

4.4
| (25) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Högupplöst ljud, bekvämt hemma
Med Fidelio X2HR-hörlurar får du en äkta ljudupplevelse med utsökt ljud och bekvämlighet i ditt eget hem. Njut av kristallklara ljuddetaljer och utmärkt passform, som designats för att ge dig en perfekt lyssnarupplevelse.
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Högupplöst ljud, bekvämt hemma

  • Högupplöst ljud

  • Over-ear

  • Akustisk design med öppen baksida

  • Öronkuddar som andas

3,5 mm till 6,3 mm adapter medföljer

Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område

Kraftfulla 50 mm neodymelement för ett brett men ändå exakt område

Varje högtalare är handplockad, finjusterad och testad och paras ihop för att ge så detaljerat och naturligt ljud som möjligt. 50 mm-elementen har effektstarka neodymmagneter för att återge musikens hela dynamik och leverera en välbalanserad och tydlig bas, ett transparent mellanregister och ofördärvade höga frekvenser.

Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud

Akustisk design med öppen baksida för naturtroget ljud

En akustisk design med öppen baksida eliminerar lufttrycksuppbyggnad bakom elementet, vilket medför att membranet kan röra sig fritt för ett mer transparent ljud och mjukare höga frekvenser.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

25

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3

27/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

The Frequency Deal

These headphones are, quite frankly, a revelation—sumptuously comfortable, as if tailored by a Savile Row upholsterer, and the sound… well, it’s less listening and more immersion. Every note rendered with the precision of a master artisan. A delightful indulgence, really.

Fördelar

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Nackdelar

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Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones

24/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy Listening with an exciting range of tones.

Had these headphones for approx 1 month and purchased for listening to music via my laptop. They feel and are made solid, although I am not a big fan of the second larger headband, based purely on looks. The wire provided is more than long enough and the whole build quality is excellent, including ear pads. I listen to a wide variety of music (like most) and cannot say that these headphones lacked in any musical genre. The range of tones these headphones produce are excellent, and they have not struggled or distorted once!

Fördelar

Sound and build quality.

Nackdelar

Second larger headband.

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones

29/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Very much better than more expensive wifi alternat

These are the best headphones I've tried, including brand leaders, under £200. The sound quality is excellent, authentic and very pleasing. They are comfortable to wear.

Fördelar

Sound quality, comfort

Nackdelar

none

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Fidelio X2HR Headphones

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