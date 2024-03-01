XD6142/12
Avslöjar och tar bort dolt damm med maximal effekt
Ge ditt hem en grundlig djuprengöring med Philips dammsugare med påse i 6000-serien. AirflowMax-teknik ser till att sugeffekten förblir hög och LED-munstycket TriActive+ avslöjar osynligt damm så att du aldrig missar en fläck.
Sug upp damm snabbt och effektivt med vår motor på 900 W som genererar över 50 000 varv/min.
Upplev överlägsen rengöringsprestanda med en kombination av hög sugeffekt och vårt LED-munstycke TriActive+. Tillsammans tar de bort 99,9 % av fint damm**.
Få bättre luftkvalitet hemma tack vare vårt HEPA-filter som fångar upp > 99,99 %* av pollen, päls, dammkvalster och andra små dammpartiklar inuti behållaren, vilket skapar en hälsosammare miljö för personer som har allergier.
Mjukt skydd och gummihjul skyddar möbler och förhindrar att golvet repas samtidigt som dammsugaren blir lätt att manövrera i hemmet.
Miniturboborsten tar snabbt bort hår, ludd och damm från soffor, kuddar och andra tyger. Perfekt för husdjursägare.
Missa inga fläckar med vårt LED-munstycke TriActive+. LED-lampor framtill på munstycket vinklar ljus framför dig och avslöjar omedelbart damm som du annars inte skulle se. En sensor aktiverar automatiskt LED-lamporna när munstycket används och inaktiverar dem när det inte används. Tre AA-batterier medföljer.
Dammbehållaren har en unik design som maximerar kapaciteten och luftflödet med en dammsugarpåse som inte täpps till och som ger stark sugkraft ända till dess att dammsugarpåsen är full.
Den inbyggda mjuka borsten är inbyggd i handtaget så att den alltid finns till hands att användas på möbler, plana ytor och klädslar. Möbelmunstycket är utformat för optimal rengöring av mjuka möbler som kuddar, soffor och fåtöljer, och till och med för att ta bort hår från husdjur.
Stor dammbehållare på fyra liter och hållbara universalpåsar ger optimal sugeffekt till dess att påsarna är fulla. Den förslutningsbara designen ger även problemfri kassering.
