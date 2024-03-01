    Avslöjar och tar bort dolt damm med maximal effekt

      6000-serien Dammsugare med påse

      XD6142/12

      Övergripande klassificering / 5
      Avslöjar och tar bort dolt damm med maximal effekt

      Ge ditt hem en grundlig djuprengöring med Philips dammsugare med påse i 6000-serien. AirflowMax-teknik ser till att sugeffekten förblir hög och LED-munstycket TriActive+ avslöjar osynligt damm så att du aldrig missar en fläck.

      Avslöjar och tar bort dolt damm med maximal effekt

      TriActive+LED avslöjar dolt damm för en grundlig rengöring

      • 900 W och 99,9 % dammuppsugningsförmåga
      • LED-munstycket TriActive+
      • HEPA-filter och 4 s-bag
      • Inbyggd borste och inbyggt möbelmunstycke
      • Miniturboborste
      Motor på 900 W för hög sugeffekt

      Sug upp damm snabbt och effektivt med vår motor på 900 W som genererar över 50 000 varv/min.

      99,9 % dammuppsugningsförmåga** för bra rengöringsprestanda

      Upplev överlägsen rengöringsprestanda med en kombination av hög sugeffekt och vårt LED-munstycke TriActive+. Tillsammans tar de bort 99,9 % av fint damm**.

      Toppresterande HEPA-filter fångar upp > 99,99 %* av partiklarna

      Få bättre luftkvalitet hemma tack vare vårt HEPA-filter som fångar upp > 99,99 %* av pollen, päls, dammkvalster och andra små dammpartiklar inuti behållaren, vilket skapar en hälsosammare miljö för personer som har allergier.

      Mjukt skydd och gummihjul som skyddar möbler

      Mjukt skydd och gummihjul skyddar möbler och förhindrar att golvet repas samtidigt som dammsugaren blir lätt att manövrera i hemmet.

      Miniturboborste för enkel borttagning av hår (från husdjur) och ludd

      Miniturboborsten tar snabbt bort hår, ludd och damm från soffor, kuddar och andra tyger. Perfekt för husdjursägare.

      LED-munstycket TriActive+ avslöjar dolt damm för en grundlig rengöring

      Missa inga fläckar med vårt LED-munstycke TriActive+. LED-lampor framtill på munstycket vinklar ljus framför dig och avslöjar omedelbart damm som du annars inte skulle se. En sensor aktiverar automatiskt LED-lamporna när munstycket används och inaktiverar dem när det inte används. Tre AA-batterier medföljer.

      Avancerad AirflowMax-teknik för stark sugeffekt

      Dammbehållaren har en unik design som maximerar kapaciteten och luftflödet med en dammsugarpåse som inte täpps till och som ger stark sugkraft ända till dess att dammsugarpåsen är full.

      Inbyggd mjuk borste och inbyggt möbelmunstycke

      Den inbyggda mjuka borsten är inbyggd i handtaget så att den alltid finns till hands att användas på möbler, plana ytor och klädslar. Möbelmunstycket är utformat för optimal rengöring av mjuka möbler som kuddar, soffor och fåtöljer, och till och med för att ta bort hår från husdjur.

      Enkla och hållbara påsar som får plats i en stor dammbehållare på fyra liter

      Stor dammbehållare på fyra liter och hållbara universalpåsar ger optimal sugeffekt till dess att påsarna är fulla. Den förslutningsbara designen ger även problemfri kassering.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Färg
        Djupsvart
        Produkttyp
        Dammsugare med påse
        Ljudnivå (standard)
        < 77 dB
        Dammkapacitet
        4 l
        Garanti
        2 år
        EU-försäkran om överensstämmelse
        Ja
        Aktionsradie
        9 m
        Ineffekt (IEC)
        750 W
        Ineffekt (max)
        900 W
        Motorfilter
        Tvättbart filter
        Utblåsfilter
        HEPA: filter > 99,99 %
        Rörkoppling
        ActiveLock
        Bärhandtag
        Framsida
        Effektkontroll
        Ja
        Rörtyp
        Teleskoprör i metall i två delar
        Hjultyp
        Gummi
        Tillbehörsförvaring
        Rörhållare
        Parkeringsposition
        Vertikal och horisontal
        Dammsugarpåsar medföljer
        4x
        Teknik
        AirflowMax
        Sladdlängd
        6 m
        Typ av dammsugarpåse
        s-Bag

      • Design

        Miljövänlig förpackning
        100 % återvunna material

      • Tillbehör

        Standardmunstycke
        LED-munstycket TriActive+
        Tillbehör som medföljer
        Inbyggd borste, fogmunstycke
        Ytterligare munstycken
        Möbelmunstycke 110 mm, miniturboborste

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        453 mm
        Produktbredd
        312 mm
        Produkthöjd
        243 mm
        Förpackningens längd
        525 mm
        Förpackningens bredd
        340 mm
        Förpackningens höjd
        330 mm
        Förpackningens vikt
        8,05 kg
        Produktvikt
        4,6 kg

      • Kompatibilitet

        Relaterade tillbehör 3
        CP0425 Utblåsfilter

      • Tekniska specifikationer

        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50–60 Hz

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      • Hållbarhet

        Användarhandbok
        100 % återvunnet papper

      • *Filtreringsnivåerna har testats enligt EN60312-1-2023. Partikelstorleken sträcker sig från 0,3 till 10 um.
      • **99,9 % dammuppsugningsförmåga på hårda golv med sprickor (IEC62885-2).
      • ***IEC-klassad ineffekt är den genomsnittliga effekten. Enheten kan nå < 900 W vid maximal effekt.

