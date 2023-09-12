Min sladdlösa Philips-dammsugare avger ett ovanligt ljud

Informationen nedan gäller endast för sladdlösa dammsugare i 7000- och 8000-serierna (Aqua).



Din sladdlösa dammsugare i 8000- eller 7000-serien är utrustad med golvtypsidentifiering. Apparaten identifierar automatiskt golvtypen och optimerar rengöringen för bästa möjliga prestanda. Den här funktionen kan göra att ljudet från dammsugaren ändras under användning. Ingen åtgärd behövs, men om du föredrar att rengöra med en jämn effekt som du själv väljer stänger du av den här smarta funktionen på apparatens meny.



Se videon nedan (0:34–1:02) för anvisningar om hur du aktiverar och inaktiverar funktionen.