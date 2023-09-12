Min sladdlösa Philips-dammsugare avger ett ovanligt ljud
Om din sladdlösa Philips-dammsugare ger ifrån sig ett ovanligt ljud läser du vår artikel nedan för möjliga orsaker och lösningar.
Kontrollera om något föremål har fastnat i munstycket, röret eller slangen på din sladdlösa Philips-dammsugare. Luftflödet kan delvis blockeras av ett föremål som fastnat i någon av apparatens delar. Om så är fallet tar du ut föremålet innan du fortsätter med dammsugningen.
När du använder ett annat tillbehör än det vanliga märker du eventuellt att din sladdlösa Philips-dammsugare avger ett annat ljud. Kontrollera om dammsugaren låter normalt igen när du slutar använda tillbehöret. Om så är fallet behöver du inte oroa dig för ljudet. Det är normalt.
Om motorn eller utloppsfiltret på din sladdlösa Philips-dammsugare är igentäppt kan dammsugaren ge ifrån sig ett ovanligt ljud. Rengör dammsugarens filter för att åtgärda problemet.
En annan anledning till att dammsugaren ger ifrån sig ett ovanligt ljud kan vara att filtren är placerade i fel läge. Placera i så fall filtren på korrekt plats i dammsugaren.
Se användarhandboken som finns i supportavsnittet på dammsugarens produktsida online för specifika anvisningar om hur filtret ska placeras och rengöras.
Om dammbehållaren i din sladdlösa Philips-dammsugare är full kan det leda till att apparaten ger ifrån sig ett ovanligt ljud. Töm och rengör dammbehållaren för att åtgärda detta. Specifika anvisningar om hur du rengör dammbehållaren finns i användarhandboken som finns i supportavsnittet på dammsugarens produktsida online.
Informationen nedan gäller endast för sladdlösa dammsugare i 7000- och 8000-serierna (Aqua).
Din sladdlösa dammsugare i 8000- eller 7000-serien är utrustad med golvtypsidentifiering. Apparaten identifierar automatiskt golvtypen och optimerar rengöringen för bästa möjliga prestanda. Den här funktionen kan göra att ljudet från dammsugaren ändras under användning. Ingen åtgärd behövs, men om du föredrar att rengöra med en jämn effekt som du själv väljer stänger du av den här smarta funktionen på apparatens meny.
Se videon nedan (0:34–1:02) för anvisningar om hur du aktiverar och inaktiverar funktionen.
Om ovanstående inte gäller i ditt fall kan det bero på att motorn i Philips-dammsugaren är skadad. I så fall kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp på www.philips.com/support.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC2011/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer ›