ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

30-day return

Supporthemsida

Philips support

Min sladdlösa Philips-dammsugare avger ett ovanligt ljud

Om din sladdlösa Philips-dammsugare ger ifrån sig ett ovanligt ljud läser du vår artikel nedan för möjliga orsaker och lösningar.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC2011/01 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

Vanliga frågor

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Letar du efter något annat?

Upptäck alla alternativ för Philips support

Supporthemsida