Philips support Hur återansluter jag Philips Sonicare-tandborsten till Sonicare-appen (endast Android)?

En firmware-uppdatering finns tillgänglig för att åtgärda ett problem i operativsystemet på vissa Android-telefoner som förhindrar anslutning.

Följ stegen nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran och återansluta Philips Sonicare-tandborsten till Sonicare-appen.

Steg ett Öppna Sonicare-appen och anslut tandborsten. Då bör skärmen nedan visas:

Steg två Därefter visas skärmen Anslutningshjälp. Följ instruktionerna på skärmen (visas nedan).



Följ de här stegen i Inställningar eller i statusfältet på din mobila enhet:



1. Stäng av Wi-Fi.



2. Aktivera flygplansläget och inaktivera sedan det.



3. Låt Wi-Fi och flygplansläget vara inaktiverade och Bluetooth aktiverat.



Gå tillbaka till appen, tryck på lägesknappen på tandborsten och klicka på knappen Uppdatera nedan för att ansluta och påbörja uppdateringen av den inbyggda programvaran. Steg tre En skärm som liknar den nedan visas (beroende på vilken modell av tandborsthandtag du har).



Klicka på knappen Uppdatera.

Steg fyra Nu visas skärmen Min handtagsuppdatering där du ser att den inbyggda programvaran uppdateras.



Obs! Håll handtaget borta från laddaren och håll dig i närheten under uppdateringen. Steg fem Därefter visas meddelandet Uppdatering slutförd. Du kan nu trycka på Fortsätt och använda appen.

Har du fortfarande problem med anslutningen? Om du fortfarande har problem med att återansluta Philips Sonicare-tandborsten till Sonicare-appen på din Android-enhet kan du besöka vår sida för reparation eller byte på Philips webbplats.