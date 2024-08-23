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Philips support

Hur återansluter jag Philips Sonicare-tandborsten till Sonicare-appen (endast Android)?

En firmware-uppdatering finns tillgänglig för att åtgärda ett problem i operativsystemet på vissa Android-telefoner som förhindrar anslutning.

Följ stegen nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran och återansluta Philips Sonicare-tandborsten till Sonicare-appen. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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