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    Signage Solutions LED-skärm

    31BDL7531L/00

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    Inga begränsningar. Inga gränser. Philips L-Line 7000-serien är en LED-skyltlösning för oändliga möjligheter vad gäller form och storlek. Smidig länkning och flera storleksalternativ möjliggör helt unika skärmar i alla mått för perfekta resultat.

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    Signage Solutions

    LED-skärm

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    LED-skärm för alla former

    • 31 tum
    • Direct View LED

    Finns i tre mått

    Patenterade lättmonterade fästen gör att installationen går ännu snabbare. De här tillvalen finns tillgängliga för plan LED-montering, konvex svängning (177,5/175/172,5 grader) samt L-formade 90-gradiga hörn.

    Kretskortslack och inträngningsskydd

    Kretskortslack som är resistent mot damm, smuts, svamp och fukt skyddar den här produkten och möjliggör enklare underhåll. IP30-klassad och certifierad mot inträngning för minskad risk för kortslutning på grund av damm och korrosion.

    Dynamisk panelanslutning

    Mixa och matcha alla Philips L-Line 7000 LED-panelstorlekar för att skapa en skärm i valfri form och med valfritt mått. Dynamiska och flexibla inriktningsstift ger en perfekt passform under alla omständigheter, vilket leder till en plan och kantfri skärmyta. För ökad smidighet och effektivitet har varje LED-panel öppningar på varje sida för mångsidig kabelanslutning mellan LED-panelerna och eventuella externa ingångsanslutningar. Öppningar på LED-panelens över- och undersida kan fällas ut om åtkomst endast är tillgänglig från panelens över- eller undersida.

    Dynamisk energibesparing

    Philips Professional LED-skärmar använder LED-lampor med höga prestanda som testas noggrant och är energieffektiva och kostnadseffektiva. Dessutom gör förbättrad teknik att skärmen drar mindre energi dynamiskt.

    Fabrikskalibrerad

    Varje Philips L-Line LED-panel har kalibrerats i vår fabrik under perfekta förhållanden. Det innebär att ingen ytterligare kalibrering behövs på plats, vilket leder till snabbare installationer. Kalibrerings- och konfigurationsfiler finns tillgängliga för att säkerställa snabbt underhåll.

    Brandhämmande design

    Brandhämmande design gör att elden sprider sig långsammare vid brand och hjälper till att skydda LED-panelens strukturella integritet i händelse av brand. Testad och certifierad enligt brandsäkerhetscertifieringar.

    Kan bilda alla former, L-format hörn och svängd installation

    Philips L-Line 7000 Series LED-paneler har en höjd på 25 cm och finns i bredderna 50, 75 och 100 cm. De här skärmarna är klara att installeras i valfritt liggande format utan storleksbegränsning. Finns även med avfasade hörn för att forma svängda installationer i både konkava och konvexa format.

    Avfasade hörn som tillval möjliggör svängda skärminstallationer

    Skapa kantfria skärmar i alla former, storlekar och upplösningar. Philips Professional LED-panelernas modulära design innebär att du kan anpassa dem efter alla utrymmen. Bygg stora, uppslukande installationer eller sätt ihop spännande mönster. Skapa enkelt skärminstallationer som följer dörröppningar och andra öppningar på ett smidigt sätt. Det är till och med enkelt att skapa hörn och svängda skärminstallationer med nya Philips 7000 Series.

    Philips Active Health Monitoring

    Uppnå perfektion via precision. Active Health Monitoring gör underhållet snabbt, lätt och förutsägbart genom att visa exakt fel och plats. Genom att använda den här programvaran som fungerar i realtid både online och offline går det lätt att byta ut relevant del och är ett måste för skärmägare med många geografiska platser.

    Smidig länkning för perfekta bilder

    Din Philips Professional LED-skärm har inbyggda kablar för att hålla ordning på ström- och datakablarna. Skärmpanelerna är seriekopplade för både ström och data, vilket gör att du får mer utrymme och snabbare installation.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Bildförhållande
      3:1
      Enhetlig ljusstyrka
      > = 97 %
      Ljusstyrka efter kalibrering
      2 750 cd/m2
      Ljusstyrka före kalibrering
      3 500 cd/m2
      Kalibrering (ljusstyrka/färg)
      Stöds
      Färgtemperatur, justeringsintervall
      4 000–9 500 K (via programvara)
      Färgtemperatur, standard
      6 500 ± 500 K
      Kontrastförhållande (medel)
      10000:1
      Synfältsvinkel (horisontell)
      155  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
       150  grader
      Bildförbättring
      Wide Color Gamut-display
      Placering
      Liggande
      Bildruteintervall (Hz)
      50 och 60
      Uppdateringsintervall (Hz)
      2 100~3 900 (14 bitar: 3 900 Hz)
      Användning
      Inomhusbruk

    • Bekvämlighet

      Enkel installation
      • Styrstift
      • Låg vikt
      Strömgenomkoppling
      För 230 V-miljöer: 12 höljen eller färre, för 110 V-miljöer: 6 höljen eller färre, max 10 A
      Genomkoppling för signalkontroll
      RJ45

    • Effekt

      Ingångsspänning
      AC100–240 V (50 och 60 Hz)
      Strömförbr. svart skärm (W)
      < 10
      Max. strömförbr. AC (W)
      < 108
      Max. strömförbr. BC (W)
      < 143,7
      Normal strömförbr. (W)
      < 36

    • Driftförhållanden

      Temperaturintervall (drift)
      −20–45  °C
      Temperaturintervall (förvaring)
      −20–50  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      10–80 %
      Luftfuktighet (förvaring) [RH]
      10–85 %

    • Hölje

      Höljets yta (m2)
      0,1875
      Höljets pixlar (punkter)
      19 200
      Höljets upplösning (B x H)
      240 x 80
      Höljets storlek (mm)
      750 x 250 x 40
      Datakontakt
      RJ45
      Strömanslutning
      3-poligt uttag (C14 in, C13 ut)
      Antal mottagande kort
      1 st.
      Specifikationer för mottagande kort
      A5S Plus
      Mottagande kort
      NovaStar
      Vikt (kg)
      4,69
      Höljet diagonalt (tum)
      31,1 tum
      Höljets konstruktion
      Formgjuten aluminium
      Sidovinkel (grader)
      45

    • Modul

      LED-typ
      SMD 1921 koppartråd
      Pixelsammansättning
      1R1G1B
      LED-livslängd (timmar)
      100 000 vid halv ljusstyrka
      Modulens upplösning (B x H pixlar)
      80 x 80
      Pixelavstånd (mm)
      3,1
      Modulstorlek (B x H i mm)
      249,9 x 249,9

    • Tillbehör

      LAN-kabel (RJ45, CAT-5)
      1 st.
      Nätkabel
      2 st.
      QSG
      1 st.

    • Övrigt

      Garanti
      2 år
      Myndighetsgodkännande
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, del 15, klass A
      • EAC
      Brandskyddscertifiering
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Kretskortslack
      hub-kort, baksida LED-modul

    • Förpackningsinformation

      Förpackningens mått (mm)
      950 x 421 x 224
      Bruttovikt (kg)
      9,36

    Badge-D2C

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