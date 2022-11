Hur vi visar recensioner och säkerställer att innehållet är autentiskt ​Alla recensioner som skickas in via Philips e-post, Philips webbplats och vårt produkttestarprogram genomgår en modereringsprocess. Modereringsprocessen hanteras av det externa företaget Bazaarvoice. Bazaarvoice modererar recensioner efter att kunder skickat in dem för att säkerställa att de uppfyller autenticitetsstandarderna, består av varumärkesrelaterat innehåll och inte bryter mot några regler (till exempel svordomar eller skräppost). Om din recension uppfyller Bazaarvoices riktlinjer för moderering och autenticitet kommer vi alltid att publicera den, oavsett om den är positiv, neutral eller negativ. Bazaarvoices autenticitetspolicy har tre huvudkriterier som måste uppfyllas för att autentiskt recensionsinnehåll ska visas på Bazaarvoice-kundernas webbplatser: Ej innehålla bedrägerier eller skräppost: Kommersiellt rimliga åtgärder vidtas för att förhindra att bedrägligt innehåll skickas in från några källor. Det här kan omfatta störande beteende eller trollbeteende, reklammeddelanden, automatiska inskick (till exempel bottar och skript), ogrundat eller nedsättande innehåll från en kunds konkurrent eller egenreklam.​

