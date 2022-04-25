41BDL7439L/00
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Inga begränsningar. Inga gränser. Philips L-Line 7000-serien är en LED-skyltlösning för oändliga möjligheter vad gäller form och storlek. Smidig länkning och flera storleksalternativ möjliggör helt unika skärmar i alla mått för perfekta resultat.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
LED-skärm
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Patenterade lättmonterade fästen gör att installationen går ännu snabbare. De här tillvalen finns tillgängliga för plan LED-montering, konvex svängning (177,5/175/172,5 grader) samt L-formade 90-gradiga hörn.
Kretskortslack som är resistent mot damm, smuts, svamp och fukt skyddar den här produkten och möjliggör enklare underhåll. IP30-klassad och certifierad mot inträngning för minskad risk för kortslutning på grund av damm och korrosion.
Mixa och matcha alla Philips L-Line 7000 LED-panelstorlekar för att skapa en skärm i valfri form och med valfritt mått. Dynamiska och flexibla inriktningsstift ger en perfekt passform under alla omständigheter, vilket leder till en plan och kantfri skärmyta. För ökad smidighet och effektivitet har varje LED-panel öppningar på varje sida för mångsidig kabelanslutning mellan LED-panelerna och eventuella externa ingångsanslutningar. Öppningar på LED-panelens över- och undersida kan fällas ut om åtkomst endast är tillgänglig från panelens över- eller undersida.
Philips Professional LED-skärmar använder LED-lampor med höga prestanda som testas noggrant och är energieffektiva och kostnadseffektiva. Dessutom gör förbättrad teknik att skärmen drar mindre energi dynamiskt.
Varje Philips L-Line LED-panel har kalibrerats i vår fabrik under perfekta förhållanden. Det innebär att ingen ytterligare kalibrering behövs på plats, vilket leder till snabbare installationer. Kalibrerings- och konfigurationsfiler finns tillgängliga för att säkerställa snabbt underhåll.
Brandhämmande design gör att elden sprider sig långsammare vid brand och hjälper till att skydda LED-panelens strukturella integritet i händelse av brand. Testad och certifierad enligt brandsäkerhetscertifieringar.
Philips L-Line 7000 Series LED-paneler har en höjd på 25 cm och finns i bredderna 50, 75 och 100 cm. De här skärmarna är klara att installeras i valfritt liggande format utan storleksbegränsning. Finns även med avfasade hörn för att forma svängda installationer i både konkava och konvexa format.
Skapa kantfria skärmar i alla former, storlekar och upplösningar. Philips Professional LED-panelernas modulära design innebär att du kan anpassa dem efter alla utrymmen. Bygg stora, uppslukande installationer eller sätt ihop spännande mönster. Skapa enkelt skärminstallationer som följer dörröppningar och andra öppningar på ett smidigt sätt. Det är till och med enkelt att skapa hörn och svängda skärminstallationer med nya Philips 7000 Series.
Uppnå perfektion via precision. Active Health Monitoring gör underhållet snabbt, lätt och förutsägbart genom att visa exakt fel och plats. Genom att använda den här programvaran som fungerar i realtid både online och offline går det lätt att byta ut relevant del och är ett måste för skärmägare med många geografiska platser.
Din Philips Professional LED-skärm har inbyggda kablar för att hålla ordning på ström- och datakablarna. Skärmpanelerna är seriekopplade för både ström och data, vilket gör att du får mer utrymme och snabbare installation.
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Tillbehör
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