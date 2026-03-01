43BDL2050A/00
Philips Signage 2000 Series
Philips Signage 2000-serien återgår till det grundläggande inom digital skyltning – en enkel men elegant skärm som kan användas 16/7 för smidiga installationer utan onödiga finesser. Drivs av Android 14, har UHD-upplösning och en ljusstyrka på 400 cd/m2.
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Philips Signage 2000 Series
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Med en ljusstyrka på 400 cd/m2 är UHD Philips Signage 2000 Series utformad för att användas 16/7 – perfekt för företag som har öppet från morgon till kväll och vill göra intryck.
Philips Signage 2000 Series-skärmen drivs av Android 14 och är utformad på en professionell plattform med inbyggd tillförlitlig anslutning och säkerhet. Den har optimerats för inbyggda Android-appar och gör att du kan installera webbappar och program direkt på skärmen, vilket eliminerar behovet av en extern mediespelare.
Framtidssäkra skärmen med vårt modulära koncept som gör det möjligt att lägga till Wi-Fi och Bluetooth med CRD22-modulen (tillval) samt Philips ScreenShare. Kraftfullt fokus på återanvändning och återvinningsbarhet, liksom hållbarhet, med minskat WEEE-avfall.
Grundläggande FailOver via 5 V hotplug-identifiering. FailOver via 5 V hotplug är oumbärlig för krävande kommersiella tillämpningar och gör det möjligt att konfigurera en sekundär innehållskälla som automatiskt tar över om det primära medieflödet mot förmodan skulle sluta fungera.
Lås upp kraften, mångsidigheten och intelligensen inuti dina Philips Signage 2000 Series-skärmar via fjärrstyrning med Wave. Den här revolutionerande molnplattformen ger dig full kontroll, med förenklad installation och konfiguration, så att du kan övervaka och styra skärmar, uppgradera inbyggd programvara, hantera spellistor och ställa in strömscheman. Du sparar tid och energi och minskar miljöpåverkan.
Bild/visning
Anslutningar
Bekvämlighet
Effekt
Bildskärmsupplösningar som stöds
Mått
Driftförhållanden
Multimedietillämpningar
Intern spelare
Tillbehör
Övrigt
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