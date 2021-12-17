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    Signage Solutions P-Line-skärm

    43BDL3117P/00

    Kraft och flexibilitet

    Den robusta digitala skärmen Philips P-Line är gjord för att köras dygnet runt och står emot tidens tand. Tydlig UHD-bildkvalitet och hög ljusstyrka gör den perfekt för krävande miljöer som detaljhandel, transport samt mat och dryck.

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    Signage Solutions

    P-Line-skärm

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    Kraft och flexibilitet

    Ljusstarkare innehåll som kan köras dygnet runt.

    • 43 tum
    • UHD-panel
    • 750 cd/m²
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    D-bild: kliniskt korrekt bildåtergivning

    D-bild: kliniskt korrekt bildåtergivning

    Den här skärmen för professionellt bruk har utformats för att uppfylla kliniska standarder för gråskalaprestanda. Den optimala bild som uppnås av skärmen kan användas för att granska medicinska bilder i mottagningsrum eller föreläsningssalar.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    Elegans och intelligens med SDM-L

    En inbyggd Intel Smart Display Module Large ger din skärm skalbara möjligheter, och möjliggör snabba och kostnadseffektiva uppgraderingar när du behöver lägga till nya funktioner och funktionalitet. Den tunna designen ger samma nivå av intelligens och interoperabilitet som OPS, samtidigt som skärmen förblir så elegant som möjligt.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      108  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      42.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      3 840 x 2 160
      Bildpunktavstånd
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimal upplösning
      3840 x 2160 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      750  cd/m²
      Antal färger
      1,07 miljarder
      Kontrastförhållande (medel)
      1200:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
       8  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Panelteknik
      ADS
      Dis
      25 %

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • Display Port 1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Andra anslutningar
      • Micro SD (x1)
      • SDM-L
      • Värmesensor
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Extern kontroll
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • Sensor för omgivningsljus

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande (24/7 )
      • Stående (24/7 )
      Matris
      Upp till 15 x 15
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • IR Loopthrough
      Enkel installation
      Bärhandtag
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Nätverksstyrd
      • RS232
      • RJ45

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      80  W
      Förbrukning (max)
      220 W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,5 W
      Energiklass
      G

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1 152 x 864, 75 Hz
      • 1 152 x 870, 75 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60Hz
      • 1 680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      Videoformat
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      973  mm
      Produktvikt
      13,94  kg
      Höjd
       561,2  mm
      Djup
      76,80  mm
      Bredd (tum)
       38,31  tum
      Höjd (tum)
      22.1  tum
      Väggfäste
      200 x 200 mm, M6
      Djup (tum)
      3.02  tum
      Rambredd
      13,9 mm (jämn infattning)
      Produktvikt (i lbs)
      30,73  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
       50 000  timmar
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C
      Luftfuktighet (drift) [RH]
      20–80 % RH (ingen kondensering)
      Luftfuktighet (förvaring) [RH]
      5–95 % RH (ingen kondensering)

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • H.264
      • Motion JPEG
      • MPEG1/2
      • WMV3
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • AC-strömbrytarskydd
      • Philips-logotyp (x1)
      • Nätkabel (x3)
      • Snabbstartsguide (x1)
      • Fjärrkontroll och AAA-batterier
      • RS232-kabel (3 m) (x1)
      • Kabel för RS232-seriekoppling (x1)
      • USB-skydd (x1)
      • Kabelklämma (x3)
      • Kantjusteringskit (x2)
      Ställning
      BM05922 (valfritt)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Arabiska
      • Nederländska
      • Danska
      • Engelska
      • Franska
      • Finnish
      • Tyska
      • Italienska
      • Japanska
      • Norska
      • Polera
      • Portugisiska
      • Ryska
      • Spanska
      • Svenska
      • kinesiska (förenklad)
      • Turkiska
      • Traditionell kinesiska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • FCC, klass A
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • VCCI
      • PSB
      • ETL
      • EPA

    Badge-D2C

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