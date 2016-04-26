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    Professionell TV

    43HFL5011T/12

    Övergripande klassificering / 5
    • Recensioner Recensioner

    Nya spelupplevelser

    Ge dina gäster den upplevelse som de förtjänar. De får en snabbare och mer mottaglig TV med en uppsjö av tillämpningar, samtidigt som du får enkel fjärrinstallation och hantering när det passar dig bäst.

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    Nya spelupplevelser

    drivs av Android TV™

    • 43-tums MediaSuite
    • drivs av Android TV™
    Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n

    Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n

    Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

    MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster

    MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster

    MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

    CMND & Control: Enkelt underhåll av dina TV-apparater

    CMND & Control: Enkelt underhåll av dina TV-apparater

    CMND & Control möjliggör fjärrstyrd konfiguration och installation av TV-apparater från en central plats, utan att behöva gå till alla rum. Uppdatera och hantera alla skärmar, med minimal ansträngning, utan att störa dina gäster.

    CMND & Create: Visa den information du vill visa, när du vill visa den

    CMND & Create: Visa den information du vill visa, när du vill visa den

    CMND & Create gör att du kan lämna den information du vill, när du vill. CMND:s innehållshanteringsmodul gör det enkelt att skapa och distribuera interaktiva webbplatser om etablerade hotell. Anpassa dina TV-apparater så att gästerna får den senaste informationen med det senaste som händer på hotellet, allt i realtid.

    Android TV: En snabbare, djupare och behagligare TV-upplevelse

    Med Android på din professionella TV får du ett snabbare, djupare och användarvänligare gränssnitt. Det är din startplats för mängder av tjänster för hotellmiljöer, program och mycket mer. Det finns en lättnavigerad meny med direktlänkar till dina favoritappar.

    AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar

    AppControl ser till att TV:n får de applikationer som du vill. Med möjligheten att lägga till, ta bort och sortera appar, plus möjligheten att konfigurera appar för specifika rum är det en verkligt personlig gästupplevelse som du kan styra från en central plats, utan att behöva gå in i rummet. För enkel användning och säkerhet kan du ladda upp din egen app på vår privata, molnbaserade server och känna dig trygg med att bara du har tillgång till den.

    Avancerade appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer

    Avancerade appar är ett ständigt växande bibliotek av applikationer. Med hjälp av Android TV körs applikationer smidigare och snabbare och de är mer avancerade än någonsin. De är anpassade för hotellmiljöer och gästernas information tas säkert bort efter användning och tillgång till olagligt innehåll som kan skada ditt företag förhindras.

    Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet

    Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

    Serial Xpress Protocol för interaktiva system

    TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

    Philips TV-fjärrkontrollsapp för större gästkontroll

    Känner du inte för att använda fjärrkontrollen? Då kan du använda Philips TV-fjärrkontrollsapp på din smartphone eller surfplatta för att styra TV:n, välja vilka appar som ska visas och få åtkomst till SmartInfo. Finns tillgänglig för nedladdning på iOS- och Android-enheter.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Bildförhållande
      16:9
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      43  tum
      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      110  cm
      Teckenfönster
      LED, Full HD
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Ljusstyrka
      300  cd/m²
      Bildförbättring
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Synfältsvinkel
      178º (H)/178º (V)

    • Mottagare/mottagning/sändning

      Digital-TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (upp till 1080p60)
      Videouppspelning
      • NTSC
      • PAL
      Analog TV
      PAL
      IP-uppspelning
      • Flersändningar
      • Unicast

    • Android-TV

      OS
      Android TV™
      Minnesstorlek (flash)
      8 GB

    • Funktioner

      Lättanvänd
      • Bildstil
      • Ljudstil
      Digitala tjänster
      • 8d EPG
      • Nu & nästa
      • MHEG
      • Text-TV
      • HbbTV
      • Undertext
      Lokal kontroll
      Styrspak

    • Hotellmiljöfunktioner

      Hotelläge
      • Låsning av joystick-kontroller
      • Menylås
      • Låsning av installationsmenyn
      • Volymbegränsning
      Fängelseläge
      • läge för hög säkerhet
      • TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
      Timer
      • Insomningsfunktion
      • Väckarklocka
      • Vakna på kanal
      • Väckningsljud
      Start-kontroll
      • Kanal
      • Funktioner
      • Bildformat
      • Volym
      • Bildstil
      Stöldskydd
      • Batteristöldskydd
      • Kensington-lås
      Effektkontroll
      • Automatisk start
      • Miljömedveten/snabb start
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Program
      • AppControl
      • Molnbaserade appar
      • Android-appar
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      Ditt varumärke
      • SmartInfo
      • Välkomstlogotyp
      • Anpassningsbar kontrollpanel (html)
      • IPTV-system
      • Anpassade appar
      • Platsnamn (Geonames ID)
      Klocka
      • Klocka i standbyläge
      • RC-knapp som är självlysande i mörker
      • Klocka på skärmen
      • Extern klocka som tillval
      SmartInfo
      • HTML5-webbläsare
      • Interaktiva mallar
      Kloning och uppdatering av fast programvara
      • Omedelbar initial kloning
      • Via USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Offlineredigering av kanaler
      • Offlineredigering av inställningar
      • TV-status i realtid (IP)
      • Fjärrhantering via IP/RF
      • CMND&Skapa
      • TV-grupphantering
      Kontroll
      • Blockera automatisk kanaluppdatering
      • Serial Xpress-protokoll
      • JSON API för TV-kontroll JAPIT
      Integrerade tjänster
      5-dagars väderprognos
      Interaktiv DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Intäktsgeneration
      MyChoice
      Språk
      Gäststyrning av språk
      Fjärrkontroll
      • Redo för kabelband
      • Avkänning av svagt batteri
      • Lås för RC-batteriluckan
      Kanaler
      • Kombinerad lista
      • Temalistor

    • Funktioner för hälsovårdsmiljöer

      Kontroll
      • Multifjärrkontroll
      • RC-kompatibel i vårdmiljöer
      • Kompatibel med system för sköterskeanrop
      Bekvämlighet
      • Hörlur ut
      • Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
      Säkerhet
      • Dubbel isolering, klass II
      • Flamsäkert hölje

    • Multimedia

      Videouppspelning som stöds
      • Format: H. 264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Behållare: AVI, MKV
      Musikformat som stöds
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 upp till v9.2)
      • WMA-PRO (v9 och v10)
      Textningsformat som stöds
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Bildformat som stöds
      JPG
      Funkt. för videoupplösning på USB
      upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
      Multimedieanslutningar
      • USB
      • LAN

    • Ljud

      Ljuduteffekt
      16 (2x8)  W
      Högtalarutgång för badrum
      1,5 W mono 8 ohm
      Högtalare
      • 2.0
      • Nedåtriktade
      Ljudfunktioner
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamisk bas
      • Dolby MS10

    • Effekt

      Nätström
      AC 220–240 V, 50–60 Hz
      Omgivningstemperatur
      0 °C till 40 °C
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,4 W
      Energiklass
      A+
      EU-energimärkning, effekt
      43  W
      Strömsparfunktioner
      Ekoläge
      Årlig strömförbrukning
      62  kWh

    • Tillbehör

      Medföljer
      • Vridbart bordsstativ
      • 2 AAA-batterier
      • Garantibevis
      • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
      • Nätkabel
      • Fjärrkontroll 22AV1505B/12
      Tillval
      • Extern klocka 22AV1120C/00
      • Inom vården RC 22AV1109H/12
      • Konfiguration RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Trådlös anslutning

      Trådlöst LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • HID Gamepad-förberedd
      • Flerkanaligt ljud
      • Trådlöst ljud (hörlurar)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Anslutning längst ned

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenn
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digital ljudutgång
      Optisk
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Sidoanslutningar

      USB2
      USB 3.0
      Common Interface-fack
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Hörlur ut
      Miniuttag

    • Bakre anslutningar

      SCART
      • RGB
      • CVBS
      Högtalarutgång för badrum
      Miniuttag
      Komponent
      YPbPr + V/H cinch
      Ingång för DVI-ljud
      Miniuttag
      Extern ström
      • 12 V/15 W
      • Miniuttag
      Extern kontroll
      RJ-48

    • Förbättrade anslutningsfunktioner

      RJ48
      • IR-ingång/-utgång
      • Seriellt Xpress-gränssnitt
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Uppspelning med en knapptryckning
      • System-standby
      • RC-genomströmning
      • ljudkontroll för systemet
      LAN
      Wake on LAN
      HDMI
      • ARC (alla portar)
      • DVI (alla portar)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Färg
      Silver

    • Mått

      Bredd
      968  mm
      Höjd
      563  mm
      Djup
      64/77  mm
      Produktvikt
      9,1  kg
      Bredd (med stativ)
      968  mm
      Höjd (med stativ)
      625  mm
      Djup (med stativ)
      250  mm
      Produktvikt (+stativ)
      10,5  kg
      Kompatibel med väggfäste
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Fjärrkontroll
    • Garantibevis
    • Nätkabel
    • Bordsställning
    Badge-D2C

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    • Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratorn.
    • Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.
    • Det faktiska lediga minnet kan vara mindre på grund av förkonfiguration av enheten
    • Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
    • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

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