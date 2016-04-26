Ge dina gäster den upplevelse som de förtjänar. De får en snabbare och mer mottaglig TV med en uppsjö av tillämpningar, samtidigt som du får enkel fjärrinstallation och hantering när det passar dig bäst.
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Professionell TV
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Nya spelupplevelser
drivs av Android TV™
43-tums MediaSuite
drivs av Android TV™
Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n
Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!
MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.
CMND & Control: Enkelt underhåll av dina TV-apparater
CMND & Control möjliggör fjärrstyrd konfiguration och installation av TV-apparater från en central plats, utan att behöva gå till alla rum. Uppdatera och hantera alla skärmar, med minimal ansträngning, utan att störa dina gäster.
CMND & Create: Visa den information du vill visa, när du vill visa den
CMND & Create gör att du kan lämna den information du vill, när du vill. CMND:s innehållshanteringsmodul gör det enkelt att skapa och distribuera interaktiva webbplatser om etablerade hotell. Anpassa dina TV-apparater så att gästerna får den senaste informationen med det senaste som händer på hotellet, allt i realtid.
Android TV: En snabbare, djupare och behagligare TV-upplevelse
Med Android på din professionella TV får du ett snabbare, djupare och användarvänligare gränssnitt. Det är din startplats för mängder av tjänster för hotellmiljöer, program och mycket mer. Det finns en lättnavigerad meny med direktlänkar till dina favoritappar.
AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar
AppControl ser till att TV:n får de applikationer som du vill. Med möjligheten att lägga till, ta bort och sortera appar, plus möjligheten att konfigurera appar för specifika rum är det en verkligt personlig gästupplevelse som du kan styra från en central plats, utan att behöva gå in i rummet. För enkel användning och säkerhet kan du ladda upp din egen app på vår privata, molnbaserade server och känna dig trygg med att bara du har tillgång till den.
Avancerade appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
Avancerade appar är ett ständigt växande bibliotek av applikationer. Med hjälp av Android TV körs applikationer smidigare och snabbare och de är mer avancerade än någonsin. De är anpassade för hotellmiljöer och gästernas information tas säkert bort efter användning och tillgång till olagligt innehåll som kan skada ditt företag förhindras.
Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.
Serial Xpress Protocol för interaktiva system
TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).
Philips TV-fjärrkontrollsapp för större gästkontroll
Känner du inte för att använda fjärrkontrollen? Då kan du använda Philips TV-fjärrkontrollsapp på din smartphone eller surfplatta för att styra TV:n, välja vilka appar som ska visas och få åtkomst till SmartInfo. Finns tillgänglig för nedladdning på iOS- och Android-enheter.
Tekniska specifikationer
Bild/visning
Bildförhållande
16:9
Diagonal skärmstorlek (tum)
43
tum
Diagonal skärmstorlek (metrisk)
110
cm
Teckenfönster
LED, Full HD
Skärmupplösning
1920 x 1080 bpkt
Ljusstyrka
300
cd/m²
Bildförbättring
200 Hz Perfect Motion Rate
Pixel Plus HD
Synfältsvinkel
178º (H)/178º (V)
Mottagare/mottagning/sändning
Digital-TV
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (upp till 1080p60)
Videouppspelning
NTSC
PAL
Analog TV
PAL
IP-uppspelning
Flersändningar
Unicast
Android-TV
OS
Android TV™
Minnesstorlek (flash)
8 GB
Funktioner
Lättanvänd
Bildstil
Ljudstil
Digitala tjänster
8d EPG
Nu & nästa
MHEG
Text-TV
HbbTV
Undertext
Lokal kontroll
Styrspak
Hotellmiljöfunktioner
Hotelläge
Låsning av joystick-kontroller
Menylås
Låsning av installationsmenyn
Volymbegränsning
Fängelseläge
läge för hög säkerhet
TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
Timer
Insomningsfunktion
Väckarklocka
Vakna på kanal
Väckningsljud
Start-kontroll
Kanal
Funktioner
Bildformat
Volym
Bildstil
Stöldskydd
Batteristöldskydd
Kensington-lås
Effektkontroll
Automatisk start
Miljömedveten/snabb start
WoLAN
WoWLAN
Program
AppControl
Molnbaserade appar
Android-appar
Philips TV Remote App
Ditt varumärke
SmartInfo
Välkomstlogotyp
Anpassningsbar kontrollpanel (html)
IPTV-system
Anpassade appar
Platsnamn (Geonames ID)
Klocka
Klocka i standbyläge
RC-knapp som är självlysande i mörker
Klocka på skärmen
Extern klocka som tillval
SmartInfo
HTML5-webbläsare
Interaktiva mallar
Kloning och uppdatering av fast programvara
Omedelbar initial kloning
Via USB/RF/IP
CMND&Control
Offlineredigering av kanaler
Offlineredigering av inställningar
TV-status i realtid (IP)
Fjärrhantering via IP/RF
CMND&Skapa
TV-grupphantering
Kontroll
Blockera automatisk kanaluppdatering
Serial Xpress-protokoll
JSON API för TV-kontroll JAPIT
Integrerade tjänster
5-dagars väderprognos
Interaktiv DRM
VSecure
Playready Smoothstreaming
Securemedia
Intäktsgeneration
MyChoice
Språk
Gäststyrning av språk
Fjärrkontroll
Redo för kabelband
Avkänning av svagt batteri
Lås för RC-batteriluckan
Kanaler
Kombinerad lista
Temalistor
Funktioner för hälsovårdsmiljöer
Kontroll
Multifjärrkontroll
RC-kompatibel i vårdmiljöer
Kompatibel med system för sköterskeanrop
Bekvämlighet
Hörlur ut
Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
Säkerhet
Dubbel isolering, klass II
Flamsäkert hölje
Multimedia
Videouppspelning som stöds
Format: H. 264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Behållare: AVI, MKV
Musikformat som stöds
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 upp till v9.2)
WMA-PRO (v9 och v10)
Textningsformat som stöds
SRT
SMI
SSA SUB
TXT
ASS
Bildformat som stöds
JPG
Funkt. för videoupplösning på USB
upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
Multimedieanslutningar
USB
LAN
Ljud
Ljuduteffekt
16 (2x8)
W
Högtalarutgång för badrum
1,5 W mono 8 ohm
Högtalare
2.0
Nedåtriktade
Ljudfunktioner
AVL
Incredible Surround
Dynamisk bas
Dolby MS10
Effekt
Nätström
AC 220–240 V, 50–60 Hz
Omgivningstemperatur
0 °C till 40 °C
Strömförbrukning i standby-läge
< 0,4 W
Energiklass
A+
EU-energimärkning, effekt
43
W
Strömsparfunktioner
Ekoläge
Årlig strömförbrukning
62
kWh
Tillbehör
Medföljer
Vridbart bordsstativ
2 AAA-batterier
Garantibevis
Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation