AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar

AppControl ser till att TV:n får de applikationer som du vill. Med möjligheten att lägga till, ta bort och sortera appar, plus möjligheten att konfigurera appar för specifika rum är det en verkligt personlig gästupplevelse som du kan styra från en central plats, utan att behöva gå in i rummet. För enkel användning och säkerhet kan du ladda upp din egen app på vår privata, molnbaserade server och känna dig trygg med att bara du har tillgång till den.